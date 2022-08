Tecnologia para queda de cabelo em tratamento contra câncer contribui para o bem-estar dos pacientes

O sistema foi vencedor do Desafio Pfizer 2017

A queda de cabelo é um dos efeitos colaterais mais comuns no tratamento contra câncer, que pode trazer desconforto físico e emocional para aqueles que passam por esta situação. Existe hoje no mercado uma tecnologia que pode evitar esse efeito e contribuir para o bem-estar dos pacientes..

O sistema Capelli, é um sistema de resfriamento do couro cabeludo utilizado para evitar e minimizar a queda de cabelo, para casos de alopecia em tratamentos de quimioterapia fazendo uma grande diferença de maneira positiva nos pacientes que sofrem de câncer.

Oncologista e pesquisadora Dra. Lilian Arruda

O sistema, que foi vencedor do Desafio Pfizer 2017 inovação do ano na área médica, funciona através da circulação de ar frio por uma touca térmica com aletas (extensões acrescentadas à uma superfície para incrementar a área de transmissão do ar frio, aumentando a quantidade total de resfriamento transmitida) internas que garantem fluxo turbulento.

“Esse sistema consiste em uma touca rígida feita em plástico de engenharia ABS, revestida com espuma térmica de células fechadas, que deve ser acoplada através de uma mangueira condutora ao equipamento que irá gerar o ar frio.” explica o tricologista, cabeleireiro e cosmetólogo Tharik Bonomo.

A oncologista e pesquisadora Dra. Lilian Arruda explica que, o tumor em si não causa a alopecia (perda de cabelo), mas alguns tipos de tratamento possuem esse efeito colateral, como quimioterapia e radioterapia. “A queda de cabelo está relacionada com o tipo de medicação usada, já que algumas drogas são mais tóxicas que outras. Além também de estar relacionada com a dose utilizada e intervalo de administração”, explica Lilian.

Cabeleireiro e cosmetólogo Tharik Bonomo

Na radioterapia, o tratamento só faz cair os pelos das áreas que sofreram a irradiação.

“Portanto, quando o couro cabeludo é irradiado, podemos notar alopecia e a intensidade da queda dependerá da dose e do método de tratamento. O cabelo costuma voltar a crescer alguns meses depois do final da radioterapia”, esclarece a oncologista.

Vantagens do tratamento de resfriamento do couro cabeludo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE