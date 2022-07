Tax Vision participa da ExpoPostos & Conveniência 2022

Empresa apresentará para o público novidades e soluções para quem atua no setor

A Tax Vision, referência em consultoria tributária, participa da 15ª edição da ExpoPostos & Conveniência, realizada entre os dias 26 e 28 de julho, no São Paulo Expo, na capital paulista. O evento, considerado o maior fórum internacional e o único da América Latina, conta com os maiores líderes do mercado e abrange empresas que atuam em toda a distribuição de combustíveis, desde a importação até o abastecimento.

Luiza Leite, CEO & Founder da Tax Vision

Para Luiza Leite, CEO & Founder da Tax Vision, a expertise dos profissionais da empresa pode impulsionar a gestão do comércio atuante neste setor e terá a oportunidade de apresentar para o mercado uma plataforma com tecnologia inédita capaz de atuar na recuperação de tributos.

“Com as diversas alterações legislativas dos últimos tempos, os postos de gasolina e as lojas de conveniência acabaram pagando mais tributos que deveriam, o que aumenta ainda mais a carga tributária dessas empresas. O nosso intuito em participar de eventos como a ExpoPostos é justamente dar clareza a esse setor sobre a possibilidade de aumentar o lucro dessas empresas, por meio da recuperação de créditos tributários e ajuste da carga tributária”, comenta a especialista.

Fórum conta com os maiores líderes do mercado

A Tax Vision agregará ao evento levando inovação e confiança aos empresários. Uma forma segura de gerenciar impostos, alertando sobre a possibilidade de identificação automática e ágil de valores pagos indevidamente de tributos. E, dessa maneira, ser capaz de auxiliar no crescimento e faturamento de seus negócios. “Abastecendo o mercado e acelerando o negócio”, como pontua a organização da ExpoPostos.

Os interessados em participar, devem acessar o site oficial do evento para cadastro gratuito para os profissionais da área. Para conhecer a Tax Vision, clique aqui.