T_Jama lança coleção em apoio à arte conectas à Jaguar Parede

Marca apresenta Alma em Festa, coleção que traz estampa exclusiva criada por Cintia Abravanel e que estampa a escultura de onça da Jaguar Parade patrocinada pela marca

Conhecida por sua estamparia exclusiva e pelas peças coloridas marcantes, a T_Jama, marca de roupas em estilo loungewear, anuncia sua nova coleção ‘Alma em Festa’. A novidade é resultado da iniciativa T_Jama Arte, que visa incentivar a apreciação da arte transformando obras de artistas nacionais em coleções colaborativas.



A coleção T_Jama Arte, Jaguar Parade por Cintia Abravanel chega ao e-commerce da marca em 15 de setembro.

Para a estreia do projeto, Cintia Abravanel, artista plástica e uma das sócias da marca traz coleção especial conectada à Jaguar Parade, movimento artístico com propósito de arrecadar fundos e conscientizar as pessoas sobre a necessidade urgente de conservar a onça-pintada e seu habitat.

“Falando artisticamente, adoramos cor e estampas e o apoio à Jaguar Parade é o início de um novo projeto da marca que lançará anualmente uma coleção cápsula em colaboração com artistas plásticos, fomentando ainda mais a arte e tudo aquilo que acreditamos como inspiração para trazer conforto e estilo para sermos cada vez mais livres”, comemora Lígia Abravanel, diretora da T_Jama.



Cintia Abravanel, artista plástica e uma das sócias da marca traz coleção especial conectada à Jaguar Parade, movimento artístico com propósito de arrecadar fundos e conscientizar as pessoas sobre a necessidade urgente de conservar a onça-pintada e seu habitat.

Criada inicialmente para estampar a escultura de onça em tamanho real, nessa nova etapa, a arte transforma-se em estampa exclusiva para a coleção cápsula da marca, que terá os royalties da artista doados para o propósito da Jaguar Parade. Cintia desenvolveu a estampa que colore os looks masculinos e femininos da collab.

“Minha onça foi batizada de Alma em Festa! Guardiã da floresta, esse felino imponente e importante para o ciclo da vida traz em seu corpo a leveza e a potência das cores que parecem flutuar, como um móbile no vento, e equilibrar o ambiente. Os traços similares a um mapa astral representam a integração entre energia planetária e a energia dos seres vivos. Quero com minha obra lembrar que a alegria deve sempre estar presente em cada um de nós, no planeta, e, principalmente, em nossas florestas”, conta a artista.



Criada inicialmente para estampar a escultura de onça em tamanho real, nessa nova etapa, a arte transforma-se em estampa exclusiva para a coleção cápsula da marca

Sobre o projeto

Desenvolvido para integrar definitivamente o quadro de projetos da marca, o T_Jama Arte entra para o calendário anual da marca trazendo ao público coleções em formato colaborativo com artistas do universo das artes plásticas. A curadoria dos candidatos é feita pela diretoria da marca em parceria com a equipe de criação, que está aberta a contatos de novos artistas pelas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A coleção T_Jama Arte, Jaguar Parade por Cintia Abravanel chega ao e-commerce da marca em 15 de setembro.