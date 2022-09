Superação do luto: escritor e militar aposentado Paulo Simas lança livro pela editora penalux

Intitulada de “Ao piano”, a obra narra uma história inspiradora para ajudar outras pessoas no processo após a perda de pessoas queridos

Acompanhar o desenrolar de um passeio pelo terreno das lembranças é o convite que o escritor Paulo Roberto Simas faz para o leitor em Ao piano, romance de estreia publicado pela Editora Penalux. Narrada em primeira pessoa, a obra conta com 42 capítulos curtos, escritos com fluidez – desses que podem ser lidos em um dia.

Após socorrer o amigo Hall, levando-o para um hospital, Robert também se sente mal e desmaia. Quando desperta, descobre que ficou em coma por 24 dias e que seu melhor amigo, Hall, faleceu. Diante do luto, o protagonista é surpreendido por diversas mensagens do falecido.

“Ao piano” tem 42 capítulos curtos e fluídos para facilitar a leitura e envolver o leitor

Ao ler o conteúdo, Robert percebe que as histórias daquelas páginas são as mesmas que ele viveu durante o período em que estava adormecido. Incrédulo, inicia uma busca por respostas, tentando encontrar uma explicação. Com o desejo de acalmar o coração ansioso por explicações pela triste partida, Robert procura as pessoas para as quais as mensagens de Hall se direcionam.

Quando a música acalma diante da perda

Neste processo de entender o que aconteceu durante o coma, ele não está só: tem a companhia de seu novo piano, de onde reencontra o amor pela vida, o carinho pelas pessoas que se foram e a superação da doença tão cruel. O som do instrumento torna-se essencial para a ressignificação de momentos doloridos. Cada nota emitida dá força para que ele siga em frente na busca de abrandar o coração de quem ainda está por aqui no plano terreno.

A obra aborda como a música pode ajudar a superar a dor do luto

Em Ao Piano, Paulo Roberto Simas retrata com muita delicadeza uma história inspiradora de superação. Em tempos de tantas perdas por conta da pandemia, violências urbanas, desastres naturais e doenças da mente e da alma, esta leitura serve como conforto para aqueles que se sentem inconsolados e buscam significado nos vazios deixados pela morte.

“A vida passa como o vento e as lembranças são imensas, e, boas ou ruins, foram parte de nossas vidas. Quantas lembranças gostaríamos que voltassem, quantas gostaríamos que nunca tivessem acontecido, quantas gostaríamos que mudassem. Despassar muitas delas seria interessante, mas valeria a pena?”

(Ao piano, p. 70)