Super Saffira lança clipe de “Raio e Trovão” com produção digna de diva do POP internacional

Vídeo chegou ao canal do Youtube da artista nesta última segunda-feira, 15 de agosto

De uma mensagem impactante a cenas de dança na chuva como uma ninja cantora, essa é a produção digna de Hollywood que Super Saffira preparou para o clipe de 7 minutos da recém lançada “Raio e Trovão”.

O vídeo, que representa bem a essência de diva POP da artista e o nome da música, chegou ao Youtube nesta última segunda-feira, 15 de agosto, provando que a cantora é uma das grandes revelações da música brasileira.

Dirigida por Pedro Vieira Xavier (Little Hellp) e com direção de fotografia foi de João Khury, produção 3Planetas, stylist Raphael Yudi, maquiagem Amanda Alencar, laser de Breno Brasil e os dançarinos Warteiro e Johnny Baroli, o vídeo foi gravado sem um roteiro inicial, mas, com ideias em conjunto que foram surgindo ao longo da gravação, se tornou uma verdadeira produção cinematográfica.



“Os nossos trabalhos são produzidos com uma nova forma de criar, onde a espontaneidade conta mais do que seguir um roteiro. Quando eu falo que a gente não tinha roteiro, as pessoas não acreditam. Só tínhamos algumas ideias… as coisas foram se desenrolando. A própria ideia de ninja saiu das espadas que foram emprestadas poucas horas antes do clipe”, explica Super Saffira.



“A gente acredita que a natureza quer contar uma história, e se tivermos desapegados e de ouvidos atentos e abertos, podemos ouvi-la e com isso criar algo totalmente novo, sem referência e limitação”, completa.

Inspirada em The Weekend e na icônica “ET” de Katy Perry, a canção, produzida por Arthur Joly- responsável por grandes produções com Elza Soares e da música tema do Big Brother Brasil com Paulo Ricardo-, fala sobre o poder que o amor tem de nos transformar. “É no Agora, em um único instante que a revelação acontece, que as cores se realçam e o mundo fica mais brilhante”, explica a cantora que também é a compositora do single junto ao seu parceiro Little Hellp.



Criatividade, inovação e inclusão

Mais do que cantar, Super Saffira mal estreou e já está a poucos passos de revolucionar o mercado da música com suas ideias criativas e inovadoras. Em seu primeiro lançamento, a artista apostou em um Game-Lyric para ajudar as pessoas a decorarem a letra da canção. O Game ganhou um campeonato presencial em São Paulo que presenteou um adolescente do interior de Goiás. “Ao vencer o torneio ele revelou que não tinha nem uma televisão, imediatamente um dos convidados do Show foi em casa e buscou uma tv gigante. O programador do jogo se comoveu e deu 1 ano de curso de programação. Hoje ele já está programando jogos e quase pronto para entrar para equipe da Saffira. Muito emocionante”, relembra a artista



Já em “Pescador de Luas”, a cantora utilizou a língua brasileira de sinais (Libras) para tornar a mensagem de sua música acessível também aos deficientes auditivos. “Bixo Inglês”, último lançamento da cantora, foi feito para o Carnaval com o objetivo de desmistificar o que é o Bixo Inglês, arquétipo criado por Saffira para falar sobre o Ego. Nesta canção, a artista trouxe toda sua experiência na dança, mais de 13 anos no ballet e jazz, para uma coreografia envolvente e contagiante.



Disposta a surpreender, Super Saffira prepara novos lançamentos para este ano trazendo uma pegada mais POP Rock, incluindo um álbum, e muitos shows.