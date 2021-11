Pensando no verão, Suellen Ribeiro lança linha de produtos de bronzeamento

Suellen Ribeiro, empresária do ramo da moda, está à frente de linha de produtos para a pele

Com o verão se aproximando, aumenta a necessidade de redobrar os cuidados de autoproteção, tendo em vista que a exposição excessiva ao sol pode provocar doenças como o câncer de pele. Diante disso, a marca ShineBe, da empresária Suellen Ribeiro, lança uma linha de produtos de bronzeamento.

Desenvolvido com agentes 100% naturais, o Mousse Autobronzeador promete entregar um bronzeado em poucas horas. Na pele, a aplicação dura, em média, de sete a 12 dias.

“O tempo do efeito varia de acordo com a renovação celular de cada um. Assim, sugerimos que, quando você perceber que está perdendo o bronzeado, proceda com a reaplicação”, afirma Suellen.

Para um bronzeado sem manchas, a empresária recomenda esfoliar a pela um dia antes, usar luvas na hora da aplicação, espalhar a mesma quantidade em cada região do corpo e passar hidrante nos cotovelos, mãos, pés e punhos.

Outro produto lançado pela ShineBe é o Iluminador Corporal. Concebida como uma espécie de maquiagem para pernas, braços e colo, a fórmula busca camuflar manchas e marcas na pele, dando um tom mais uniforme ao corpo.

Além do bronzeamento, o iluminador deixa a pele com um aspecto mais cintilante.

“É uma opção para quem não está com o bronze em dia e quer um efeito rápido e eficaz. A intenção é proporcionar, principalmente, pernas mais bonitas e luminosas”, declara Suellen.

A ShineBe é a primeira iniciativa da empresária no ramo de cosméticos. Formado em design, no Instituto Marangoni, em Milão, Suellen também gerencia uma marca própria de roupas de couro femininas.