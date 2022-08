Sucesso no YouTube, Podpah estará com estúdio montado no Rock in Rio para transmissões diretas da Cidade do Rock

Itaú Unibanco leva os podcasters Igão e Mítico para coberturas diárias no festival, com duas horas de duração. A dupla vai entrevistar atrações da Arena Itaú, que são fenômeno no TikTok, como Mc Dricka, Pedro Sampaio e Ananda

O Rock in Rio, que inicia na próxima sexta-feira, 2 de setembro, terá um estúdio do Podpah montado, para que Igão e Mítico conduzam, direto da Cidade do Rock, entrevistas com os artistas que vão se apresentar na Arena Itaú, que este ano fez uma parceria inédita com o TikTok.

A Arena Itaú faz parceria inédita com TikTok

Podcasts de maior audiência na atualidade, a dupla Igão e Mítico será responsável por entrevistas com Mc Dricka, Pedro Sampaio e Ananda. As entrevistas serão diárias e terão, em média, duas horas de duração.

Igão e Mítico, podcasters do Podpah, vão entrevistar atrações da Arena Itaú

O TikTok fez a escolha desses artistas considerando os nomes, representantes de gêneros musicais diversos, que nasceram ou cresceram na plataforma. O estúdio está localizado na área VIP do festival e por lá passarão, também para entrevistas com a dupla, criadores de conteúdo que trabalham com a marca e celebridades presentes.

A cantora Ananda será uma das entrevistadas da dupla de podcasters

Pedro Sampaio também será entrevistado por Igão e Mítico