Sucesso Acelerado, Carmed lança Kit de Natal e prevê faturamento de R＄ 350 Milhões no Final do Ano

Edição Limitada promete encantar fãs da marca e se tornar presente icônico neste Natal

Em meio às festividades natalinas, a Cimed, terceira maior farmacêutica do país, surpreende seus consumidores com o lançamento de um kit exclusivo para comemorar o Natal. A marca líder na categoria de hidratantes labiais, Carmed, decidiu presentear os fãs com uma edição limitada contendo duas bisnagas especiais: sabor Maçã do Amor e FPS 30, garantindo não apenas lábios hidratados, mas também proteção solar reforçada, perfeito para a chegada do verão.

O sucesso estrondoso da marca ao longo deste ano impulsionou um crescimento de volume de compras em 90%. Os kits de Natal da Carmed já estão disponíveis nas principais redes de farmácias do país e nos maiores marketplaces, com preço sugerido de R$ 69,90.

A expectativa da Cimed é ambiciosa, com previsão de atingir um volume de R$ 350 milhões até o final do ano, representando um incrível aumento de 2.000% em comparação com 2022. Mais de 16,5 milhões de unidades devem ser comercializadas ao longo deste ano, consolidando a posição da Carmed como um verdadeiro fenômeno de mercado.

Além das ações tradicionais, a marca está mergulhando no universo digital com iniciativas de Natal. Karla Felmanas, vice-presidente da Cimed, compartilhará os bastidores da montagem da árvore de Natal Carmed em sua casa, proporcionando aos seus mais de 1,5 milhão de seguidores uma experiência intimista e aquecendo os corações para os festejos.

A influenciadora Malu Borges também entra em cena, apresentando a coleção especial de Carmed em um vídeo exclusivo no TikTok. No dia 18, data em que os preparativos natalinos entram na reta final, Malu mostrará o kit enquanto monta um look inspirado no lançamento, interagindo diretamente com seu público.

Karla Felmanas, além de vice-presidente da Cimed, destaca a importância deste lançamento especial de Natal: “Queremos proporcionar um item único e exclusivo para que os fãs possam ter uma embalagem linda para armazenar seus Carmeds com todo cuidado e presentear pessoas queridas. Este kit é uma forma de mimar as consumidoras que tanto prestigiaram a marca neste ano”, ressalta a executiva, reconhecida também pelos sucessos das collabs que transformaram a Carmed em uma verdadeira caça ao tesouro nas farmácias. O fenômeno Carmeds Fini, que conquistou uma legião de seguidores, é apenas um exemplo do impacto dessa parceria de sucesso.

Com um Natal perfumado e repleto de cuidados labiais, a Carmed da Cimed se destaca como a escolha ideal para presentear e ser presenteado nesta temporada festiva.