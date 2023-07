Substâncias com efeitos semelhantes ao canabidiol para uso antes e após cirurgias serão apresentadas em palestra no Estetika 2023

Naturóloga Michelly Paschuino fala sobre o sistema endocanabinoide, e como ele pode ser trabalhado em prol do bem-estar em procedimentos cirúrgicos. Sem as restrições do CBD, alguns extratos naturais podem ser indicados por esteticistas

A utilização do canabidiol, ou CBD, na busca por bem-estar é um dos temas mais populares quando tratamentos fitoterápicos são discutidos. É por isso que ele também é assunto do 2º Simpósio de Pré e Pós-Cirurgia Plástica, integrado à 29ª edição do Estetika, que acontece entre os dias 27 e 30 de julho no São Paulo Expo.

Michelly Paschuino é naturóloga

Crédito: Divulgação

No primeiro dia do evento, às 14h30, será realizado o painel “O sistema endocanabinoide para estratégias de pré e pós-operatório com sucesso”, com a naturóloga Michelly Paschuino. A convidada, versada em acupuntura, em estética humanizada e cosmiatria biocompatível, além de especialista em cannabis medicinal, explica que, apesar de cada vez mais popular, um receituário que inclui o CBD não é autorizado no Brasil para profissionais de estética que não são médicos. No entanto, existem soluções capazes de oferecer efeitos positivos semelhantes aos pacientes.

As alternativas, chamadas de similares ao CBD, ou CBD-like, não são extraídas da cannabis. “Hoje no Brasil, quem tem autonomia para trabalhar com os extratos vegetais extraídos da cannabis são médicos, fisioterapeutas e algumas outras especialidades. Então, para o profissional da estética de uma forma geral, existe a opção de produtos como o óleo de copaíba, ou o óleo de copaíba associado ao óleo de semente de maracujá”.



A substância quando entra em ação no sistema endocanabinoide (presente no corpo humano) tem potencial para amenizar processos inflamatórios, entre eles, aqueles ligados à recuperação de cirurgias, por exemplo. “Os benefícios associados ao uso de produtos baseados no CBD e similares são imensos. Eles podem causar melhoras em doenças crônicas, degenerativas e até Alzheimer e Parkinson. Temos vários estudos promissores que envolvem o CBD e o THC, incluindo tratamento para ansiedade e depressão”.



“A intenção é falar para os profissionais sobre como trabalhar com esse sistema, pois ele pode diminuir a oxidação celular e outros fenômenos que interferem na cicatrização pós-cirúrgica, como a glicação, e o próprio processo inflamatório que a cirurgia traz. Com isso em mente, a ideia é informar o profissional esteticista sobre a importância desse sistema de neurotransmissores no corpo humano, para garantir uma boa cicatrização tecidual. Até para que o resultado tenha as características estéticas que o paciente espera”.



O 2º Simpósio de Pré e Pós-Cirurgia Plástica tem curadoria da Dra. Vilma Natividade, e a carga horária é de 8 horas. A edição de 2023 do Estetika também integra o 1° Simpósio de Harmonização Facial e Corporal do Brasil com Aula ao Vivo em Cadáver Lab; o 1° Simpósio de Gamificação: Ferramentas e Estratégias de Aprendizagem para Docentes, Palestrantes e Ministrantes de Cursos; e o 3º Simpósio de Tricologia Científica. O evento conta ainda com o 29º Congresso Científico Internacional de Estética, o Congresso Estetika, e com a 29ª Feira Estetika, com lançamentos de produtos, equipamentos e serviços do setor.

Serviço:

Estetika 2023 | 29ª Feira e 29º Congresso Científico Internacional de Estética

Data: 27 a 30 de julho de 2023

Local: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Vila Água Funda – São Paulo, SP)

Transporte gratuito para o local do evento a partir do Metrô São Judas (ao sair da estação, seguir a placa “Saída Rua Panamericana”; seguir à direita até a altura do número 58). Estacionamento coberto no local com acesso direto ao pavilhão do evento por uma passarela integrada.