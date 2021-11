Stéphanie Fleury chega à CNN Brasil para desmistificar e humanizar o empreendedorismo

Programa com estreia prevista para 2022 traz toda a experiência da fundadora da carteira digital Dindin e sua visão sobre transformação digital, liderança e novos modelos de negócios

A CNN Brasil já anuncia as novidades em sua grade de programação para o ano de 2022. Uma das grandes apostas do canal multiplataformas de notícias é a contratação da empreendedora Stéphanie Fleury. A empresária ganhou destaque ao fundar, em 2016, a empresa DinDin, uma carteira digital para envio e recebimento de dinheiro, pagamentos e cartão virtual, que foi adquirida recentemente por um dos maiores bancos brasileiros. “Nossa intenção com o programa é mostrar o mundo da inovação tecnológica, o tanto que isso já está nos nossos dias, como a transformação digital passa pela transformação cultural e de mentalidade das pessoas que estão à frente das empresas criando esse mundo novo”, afirma Stéphanie.

Uma das grandes apostas do canal multiplataformas de notícias é a contratação da empreendedora Stéphanie Fleury

A vinda de Stéphanie reforça o movimento da CNN Brasil em busca de profissionais que representem os mais diversos setores da sociedade e possam falar de suas atividades com experiência e propriedade. É o caso do médico Roberto Kalil, com o programa “Sinais Vitais”, da advogada Gabriela Prioli, que apresenta o “À Prioli”, e do historiador Leandro Karnal, que estreou o “Universo Karnal”. Assim como eles, a empreendedora poderá transmitir ao público todo o aprendizado de uma carreira de sucesso.

Stéphanie comandará um programa sobre empreendedorismo, sob o guarda-chuva da marca CNN Soft, que será lançado no primeiro semestre do ano que vem. Entre os temas abordados estão a democratização do home office, novos modelos de negócios, transformação digital e cultural, líderes do futuro, ESG (Environmental, Social and Governance), executivos influenciadores e a diversidade em altos cargos. “Vamos falar sobre novos modelos de negócios, iniciativas inovadoras e mostrar que o primeiro passo para a inovação é a atitude”, destaca a empreendedora.

Stéphanie comandará um programa sobre empreendedorismo, sob o guarda-chuva da marca CNN Soft,

A partir de um olhar sensível, uma visão pragmática e uma linguagem atrativa, Stéphanie acredita que o programa pode desmistificar temas que muitos julgam complicados. A atração será gravada em ambientes externos, com a participação de especialistas de acordo com cada pauta. Um dos focos será a abordagem da inovação de uma maneira humanizada, a partir da perspectiva e experiência de Stéphanie. “Eu acho que a minha história mostra muito que tudo é possível. Em todas as iniciativas onde eu estive, seja no mercado executivo, seja empreendendo, eu nunca tinha muita experiência naquele assunto e fui aprendendo”, afirma Stéphanie. “Acredito que o fato de ser uma empresária humaniza o programa. As pessoas assistirão e dirão: olha a empresária e empreendedora arriscando carreira e imagem em algo novo”, finaliza.