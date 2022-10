Starzplay muda de nome e passa a se chamar Lionsgate+ 

Um novo visual da marca foi lançado globalmente para divulgar o novo nome. Rebranding da marca acontece em 35 países fora dos EUA e Canadá, incluindo o Brasil

A STARZ anunciou que seu serviço de streaming internacional premium, STARZPLAY, passa a se chamar LIONSGATE+ em 35 países.

The Great, série disponível no Lionsgate+

Após travar uma batalha judicial milionária com a Disney, por conta do nome da plataforma da casa do Mickey, Star+, a Starz decidiu apostar no valor da marca Lionsgate no mercado internacional para se manter como um serviço original e competitivo.

A Disney ofereceu um acordo extrajudicial e pagou R $50 milhões por possíveis danos causados ao Starzplay no mercado brasileiro. Dessa forma ela manteve o nome Star+, que estreou no Brasil 25 dias depois do acerto.

Recentemente a Starzplay até passou a oferecer combos de assinatura com a plataforma da Disney. Com a mudança para Lionsgate+, ainda não foi divulgado se esses combos continuarão a ser comercializados.



The BMF Documentary: Blowing Money Fast

“Operar internacionalmente sob o Lionsgate+ traz uma identidade distinta e diferenciada em um mercado internacional cada vez mais concorrido e se baseia no valor da marca no nome Lionsgate que nossa extensa pesquisa provou ser forte em todo o mundo. Mesmo com a separação da Starz e do negócio de estúdios da Lionsgate, a marca Lionsgate continuará sendo valiosa para o sucesso contínuo de nossa plataforma internacional”, acredita Jeffrey Hirsch, presidente e CEO da Starz, em conteúdo de divulgação.

Os assinantes da Lionsgate+ terão acesso a um vasto catálogo de conteúdo premium exclusivo que inclui séries originais, que estreiam simultaneamente nos EUA. “Nosso compromisso de entregar histórias ousadas e selecionadas, onde ultrapassamos os limites e desafiamos as expectativas, permanece o mesmo”, disse Superna Kalle, presidente de redes internacionais da Starz, em conteúdo de divulgação.

Jeffrey Hirsch, presidente e CEO da Starz

Já como LIONSGATE+, a plataforma recebe a terceira temporada da série Ela Dança, Eu Danço, estrelada pelo astro Ne-Yo e pela atriz Christina Milian, no dia 16 de outubro.

Outra estreia aguardada é a série The BMF Documentary: Blowing Money Fast, no dia 23, que conta a história dos irmãos Demetrius “Big Meech” e Terry “Southwest T” Flenory, responsáveis por construírem um império de tráfico de cocaína nos Estados Unidos.

Superna Kalle, presidente de redes internacionais da Starz

A plataforma conta ainda com sucessos como The Great e Normal People.

Assista ao trailer com o anúncio da mudança – https://youtu.be/844Ycu_Sqb4