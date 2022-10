Startup auxilia estudantes brasileiros a ingressarem em universidades em Portugal

Facilidade para imigrantes do Brasil, preços reduzidos e possibilidade da utilização da nota ENEM eleva busca pela vida acadêmica de Portugal

Às vésperas da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), no próximo mês de novembro, uma extensa agenda com opções de eventos contribui para tomada de decisões do público estudantil. Dentre eles, o Salão do Estudante, maior encontro de educação internacional da América Latina, que aconteceu recentemente em cinco capitais brasileiras e no Distrito Federal.

Foram mais de 150 instituições de ensino de países como Alemanha, Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Irlanda, Itália, Japão, Noruega, Turquia, Reino e Portugal. Em meio a crescente procura dos brasileiros, pela Terra de Camões que foi destaque na programação do evento, com painéis e palestras sobre o país europeu.

Segundo dados da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), órgão do Ministério da Educação de Portugal, o número de brasileiros que optam pela vida acadêmica lusitana cresceu mais de 100%, nos últimos 5 anos. De acordo com o órgão português, o Brasil é hoje o terceiro país que mais tem jovens matriculados em instituições portuguesas, atrás de França, que registrou um aumento de 340% e da Guiné-Bissau, com aumento de 1085%.

“Até o fim do ano, esperamos dobrar nosso número de atendimentos. Observamos um aumento de jovens que buscam as universidades, em meio a maior facilidade de ingresso da comunidade brasileira em solo português”, afirma o empresário Higor Cerqueira, CEO da Estude Portugal. “Fizemos a candidatura de mais de 200 estudantes brasileiros até o momento. Atendemos uma média de 80 novos contatos por mês”, afirma.

No mercado há 6 anos, a empresa presta consultoria àqueles que desejam estudar em universidades lusas, com a apresentação de material sobre as instituições do país. “Nosso atendimento está dirigido para pessoas que buscam fazer uma Pós-Graduação, Doutorado, Graduação ou Curso Superior Técnico no país europeu.

Nosso atendimento primordial é dado àqueles que não possuem cidadania europeia. Entretanto, atendemos clientes com cidadania, pois, precisam realizar o Exame Nacional Português, uma espécie de ENEM de Portugal”, explica Higor Cerqueira.

A Estude em Portugal, tem no portfólio, mais de 50 instituições de ensino visitadas, sendo que cada uma mantém um processo de matrícula independente. “Também fazemos uma consultoria com apresentação da cidade, algo importante para a tomada de decisão do jovem e familiares, pois, as faculdades portuguesas possuem autonomia para decidir como realizar o processo para facilitar o ingresso dos alunos, que não detém nacionalidade europeia. Todos podem concorrer às vagas oferecidas para o período letivo, iniciado no mês de setembro”, pontua Cerqueira.

O empresário afirma que muitas são as vantagens àqueles que escolhem as universidades lusas. “A primeira delas é que Portugal e Brasil possuem convênios que facilitam essa imigração. Outro fator que eleva a procura é que os brasileiros podem utilizar a nota do ENEM para ingressarem na vida acadêmica do País, sendo possível que brasileiros utilizem a nota do ENEM para cursarem uma faculdade portuguesa”, disse. “A questão do idioma em comum em ambas nações, além do valor de mensalidades reduzidas, em comparação com as academias do Brasil”, acrescenta.

Com exceção do Curso de Medicina, excluído do Estatuto do Estudante Internacional, os demais cursos acadêmicos podem ser escolhidos pelos alunos brasileiros, com custo oscilante de mensalidade entre R$ 1,3 mil e R$ 1,7 mil. “O estudante acadêmico português, se torna um aluno europeu, ou seja, seu diploma emitido tem validade em todos os países do bloco europeu. Também importante é a possibilidade de trabalho aos jovens que estudam”, conclui o empresário.

