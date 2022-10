Sophie Charlotte e Letícia Colin cantam a música de abertura da novela ‘Todas as Flores’

Na trama, elas interpretam as irmãs Maíra e Vanessa. No clipe de abertura, cantam juntas “As Rosas não Falam”, de Cartola

Que Sophie Charlotte e Letícia Colin são duas belas e excelentes atrizes isso todo mundo já sabe, mas que também cantam bem é novidade. Para conferir a boa performance das moças, basta ouvir a música de abertura de “Todas as Flores”, novela original Globoplay, criada e escrita por João Emanuel Carneiro, que estreou no streaming nesta quarta-feira à noite (18/10).

Em “Todas as Flores”, Sophie Charlotte vive a perfumista Maíra, uma moça que tem deficiência visual

Com leveza e doçura, elas mesclam um pouco de si e um pouco de suas personagens na trama ao cantarem “As Rosas não Falam”, a icônica música de Cartola (1908 – 1980).

“Sou eu e a Letícia cantando, mas a gente deixa também permear um pouco dos conceitos das personagens quase num diálogo, nessa música”, disse Sophie.

Nos bastidores da gravação do clipe, Letícia e Sophie se divertiram ao cantar a música tema de abertura da novela

Já Letícia, complementou: “Ah, elas se afinam, elas desafinam. Entram no compasso, elas saem do compasso. Elas precisam cantar juntas…. ‘bate outra vez, com esperanças o meu coração’”, disse já cantarolando, ao final.

Para ouvir o clipe, clique aqui: https://www.youtube.com/watch?v=vUDxFeEPk68

Todas as Flores

Maíra (Shphie Charlotte) e Vanessa São irmãs (Letícia Colin) na trama escrita por João Emanuel Carneio, com direção artística de Carlos Araújo.

Sophie e Letícia posam para foto ao lado da equipe técnica envolvida na gravação do clipe

Abandonada pela mãe quando ainda era bem pequena, Maíra é deficiente visual e criada pelo pai Ivaldo, que é interpretado por Chico Diaz. Eles moram em Pirenópolis, Goiás. Maíra achava que Zoé (Regina Casé), sua mãe, havia morrido, mas ela está viva e tem outra filha, Vanessa (Letícia Colin). Quando Maíra e Zoé se reencontram, a vida de todas começa a mudar.