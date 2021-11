Sonia Abrão critica Galisteu e dispara: ‘’Triste papel viu Adriane?’’

A apresentadora da RedeTV! se revoltou contra a apresentadora da ‘A Fazenda’ e o manual de regras do reality show após Dayanne Melo rasgar jaqueta de Rico Melquiades

Não é somente nas redes sociais e na cabeça de Arcrebiano Araújo que o episódio da jaqueta de Rico Melquiades, da ‘Fazenda 13’, está sendo pauta não. A apresentadora Sônia Abrão está indignada com a postura, não somente de Dayanne Melo, mas também de Adriane Galisteu e da RecordTV.

No seu último programa, na quarta-feira (17), a apresentadora detonou Adriane Galisteu pela forma “debochada” e “irrelevante” que ela se posicionou sobre a situação: “Começar o programa dizendo ‘se prepara para o risca faca’, é debochar da nossa cara. Terminar o programa falando ‘está frio aqui na sede né? Estou louca para saber o que aconteceu com a jaqueta do Rico”, disparou Sônia, que não parou por aí.

A apresentadora detonou Adriane Galisteu pela forma “debochada” e “irrelevante” que ela se posicionou sobre a situação

“Triste papel viu Adriane? Eu lamento muito ter que falar, mas como telespectadora não dá para engolir esse tipo de coisa, não dá, é desrespeito. Eu entendo que possa ser e é mesmo direcionado esse tipo de coisa. Mas eu não posso aceitar engolir esse tipo de coisa, qualquer que fosse o apresentador do reality show”, detonou Abrão. Ela também citou o post que Adriane fez nas redes sociais convidando os telespectadores a assistirem o programa se as pessoas gostam de jogo e entretenimento, o que rendeu o comentário de que é totalmente desrespeitoso com o público.

Ela também citou o post que Adriane fez nas redes sociais convidando os telespectadores a assistirem o programa se as pessoas gostam de jogo e entretenimento, o que rendeu o comentário de que é totalmente desrespeitoso com o público

Sônia finalizou dizendo que portar arma branca é crime em qualquer reality show, além de não ser a primeira vez que isso acontece no reality rural e pediu a expulsão da participante dizendo que a emissora sempre foge da responsabilidade. “Isso deixa claro que esse manual não presta, e não pode ser levado a sério, é uma enganação”, criticou duramente, pois no ver de Sônia o que Day fez foi crime.

Dayanne Mello pegou uma faca de cozinha e rasgou a jaqueta de Rico Melquiades no reality show

Para quem não sabe, Dayanne Mello pegou uma faca de cozinha e rasgou a jaqueta de Rico Melquiades no reality show. Isso gerou revolta nas redes sociais e o pedido caloroso de expulsão da participante, o que não aconteceu já que a emissora, através de Adriane Galisteu, alegou que nenhum regra foi infringida.