Sonho da maternidade: influenciadora compartilha sua jornada após cirurgia de endometriose profunda

Hoje mãe de gêmeos, Fabiana Cayres compartilhou sua saga em um perfil secreto e a história acabou ganhando grande repercussão

A endometriose acomete uma em cada dez mulheres em idade reprodutiva no Brasil. E 2023 é o primeiro ano de vigor da lei sancionada em 2022, decretando o dia 13 de março como o Dia Nacional De Luta Contra Endometriose.

Dr Maurício Abrão ficou conhecido nacionalmente após operar a estrela Anitta

Entre as mulheres acometidas por essa condição, está Fabiana Cayres que hoje luta para chamar a atenção para o problema da endometriose. Conheça a história de Faby, como é mais conhecida por suas amigas-seguidoras,, que está sob os cuidados do Dr. Mauricio Abrão – mesmo médico que operou a cantora Anitta.

A história do nascimento de uma mãe

Faltavam apenas três semanas para Fabiana Cayres realizar grandes sonhos: se casar na tradicional Igreja Nossa Senhora do Brasil (SP), no dia em que celebrava um ano do primeiro encontro com seu amor, passar a lua de mel de um mês em Paris e, por lá, iniciar as tentativas de engravidar. No entanto, naquela tarde, no escritório onde trabalhava como especialista em TI, a dor de cólica, que religiosamente vinha incapacitante todos os meses, foi tanta que ela desmaiou. Levada ao hospital, após muitas investigações, o diagnóstico: endometriose profunda, instalada no intestino, bexiga, apêndice, ureteres, ovários e útero.

Diante da urgência da cirurgia que ameaçava seu sonho de gestar filhos, e de um sem número de remédios, tratamentos e inseguranças, Faby começou a compartilhar sua rotina de forma anônima no Instagram. O diário foi sua válvula de escape. Foi onde ela descobriu um batalhão de mulheres que passavam pelo mesmo diagnóstico e tiveram as suas rotas de vida desestruturadas. O número de seguidores explodia diariamente e emocionava nada menos que uma comunidade que bateu as 140 mil pessoas.

Hoje mãe de gêmeos, Fabiana utiliza as redes sociais para conscientizar sobre a endometriose

Por ter tido um diagnóstico tardio, foi necessário que Fabiana precisasse de uma cirurgia de grande porte, incluindo retirada de parte do intestino e da bexiga. Apesar das dores, seu desejo de gestar um filho aliado à força do marido, Igor Cayres, e de uma comunidade que se criou na internet no entorno daquela mulher oculta foram potentes o suficiente para que ela enfrentasse quatro tentativas de fertilizações, uma inseminação e dois dolorosos abortos. Vale destacar que ela também ajudou sua comunidade de seguidores a descobrirem como ela conseguiu, por meios judiciais, que o plano de saúde cobrisse suas tentativas de fertilização in vitro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O final feliz, enfim, chegou em dobro. Em julho de 2014 a fertilização e a gestação correram com sucesso e, em 22 de março de 2015 nasce não apenas um, mas dois filhos saudáveis: Mariana e Gabriel.

Uma nova etapa

Apesar de ter passado por tanto, a endometriose é uma condição de saúde que não tem cura e hoje, dez anos depois, Faby voltou a ter dores e se prepara para uma nova cirurgia uterina.