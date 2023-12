Sofia Coppola desvenda o lado oculto de Elvis em Priscilla: uma jornada intensa e emocionante

A diretora vencedora do Oscar®️ revela detalhes íntimos do relacionamento entre Priscilla Presley e o Rei do Rock em sua mais recente obra cinematográfica

Na semana passada, a O2 Play, distribuidora de filmes, realizou uma pré-estreia exclusiva do tão aguardado drama “Priscilla”, dirigido por Sofia Coppola, vencedora do Oscar®️, no Cinépolis do shopping JK Iguatemi, em São Paulo. O evento concorrido contou com a presença de amigos, parceiros e apoiadores, incluindo ELLE, Jack Daniel’s, Ingresso.com e JK Iguatemi, que se uniram para divulgar o lançamento do ano da distribuidora. A ação de brand experience, liderada por Patricia Almeida e endossada por Igor Kupstas, contou com estratégias de marketing cinematográfico coordenadas por Michelle Felicio e toda a equipe da O2 Play. O objetivo era elevar a experiência cinematográfica a novos patamares, utilizando estratégias de amplificação nas salas de cinema e nas redes sociais das marcas apoiadoras. A participação da ELLE como media partner, juntamente com seus influenciadores, foi fundamental para gerar relevância e impactar o lançamento do longa-metragem. O JK e a Jack Daniel’s contribuíram para a experiência sensorial única oferecida durante o evento. “Empenhados em levar a experiência cinematográfica a novos patamares, a O2 Play utilizou estratégias de amplificação nas salas de cinemas e nas redes sociais das marcas apoiadoras. A participação da ELLE como media partner, assim como de seus influenciadores, foi fundamental para gerar relevância e impactar o aguardado lançamento por meio de vivências e experiências únicas, resultando em um posicionamento elevado para o longa-metragem. Já o JK e a Jack Daniel’s foram responsáveis pela experiência sensorial”, declara Patrícia Almeida. “Priscilla” fez sua estreia mundial no 80º Festival Internacional de Veneza, onde a protagonista Cailee Spaeny conquistou o prêmio de Melhor Atriz. O filme agora chega aos cinemas brasileiros em 4 de janeiro, com sessões antecipadas a partir de 21 de dezembro, em mais uma parceria entre a O2 Play e a MUBI. O longa, baseado na biografia “Elvis e Eu”, de 1985, assinada por Priscilla Presley e Sandra Harmon, promete uma jornada profunda e arrebatadoramente detalhada sobre amor, fantasia e fama. Dirigido por Sofia Coppola, o filme conta com Cailee Spaeny no papel de Priscilla, Jacob Elordi como Elvis Presley e Dagmara Dominczyk como Ann Beaulieu. Ao desvendar o lado oculto de um grande mito norte-americano, o filme narra o longo namoro e casamento turbulento de Elvis Presley, desde uma base militar alemã até sua propriedade dos sonhos em Graceland. Uma narrativa emocionante que proporciona ao público uma visão única por meio dos olhos de Priscilla Beaulieu. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Após o sucesso em Veneza e sua exibição no Reino Unido durante o BFI London Film Festival, “Priscilla” chega aos cinemas brasileiros prometendo emoções intensas e uma experiência cinematográfica única. Assista ao trailer aqui: https://youtu.be/EoJGLsrdz6I?si=MHfm2RPh0YIe0QbN