‘Só o turismo pode salvar o Rio de Janeiro’, diz secretário Cristiano Beraldo

O Rio de Janeiro é sem dúvidas uma das janelas do Brasil. Referência em belezas únicas, de cultura e infraestrutura, a cidade que mais recebe visitantes no país está sem dúvidas um tanto quanto pálida em meio a pandemia. O secretário municipal de turismo, Cristiano Beraldo, contou que a conclusão é que, “só o turismo é capaz de salvar o Rio de Janeiro da crise”.

“O Rio de Janeiro tem hoje no turismo a principal atividade para geração de empregos, uma vez que a cidade tem grande fluxo de pessoas e economia, que é importante para o Brasil, e isso engloba, bares, restaurantes, hotéis, comércio local, mobilidade urbana e até mesmo aplicativos de reservada de hospedagem. Em 2020, no carnaval, recebemos mais de 2.1 milhões de turistas, o que gera uma movimentação econômica de R$ 4 bilhões”, comentou.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Turismo, a cidade que é referência no réveillon, por exemplo, já movimentou mais de 4,8 milhões de turistas nos últimos quatro anos, gerando economia de mais de U$ 6,6 bilhões. No carnaval, mais de 6,3 milhões de turistas e U$ 13,7 bilhões, no mesmo período.

Agora, com o avanço na vacinação e todos os cuidados para evitar o covid-19, o setor de turismo tem se preparado para o aquecimento desse setor. “Temos percebido uma movimentação de turistas, principalmente do sudeste, para o Rio de Janeiro, e no momento em que conseguimos ver o horizonte no final da pandemia, conseguimos avançar com a comunicação para mostrar as belezas do Rio para o exterior e brasileiros”, comentou Beraldo.

“Essa agora é uma oportunidade de mostrar que o Rio de Janeiro também é para o público brasileiro, principalmente aqueles que sempre viajaram para o exterior, por exemplo, em 2019 o brasileiro gastou mais de U$ 17,5 bilhões no exterior, enquanto os estrangeiros gastaram cerca de U$ 5 bilhões no país. Temos muitos lugares lindos para serem vistos e essa também é uma oportunidade de mostrar isso”, comentou.

Na cidade carioca, já começaram a vacinação para pessoas acima de 50 anos e em forma de agradecimento, “em julho, preparamos uma ação especial para homenagear os mineiros, em retribuição ao grande número de turistas de Minas Gerais que temos recebido. Assim, eles podem garantir descontos em hotéis e pontos turísticos, assim como a maioria dos cariocas também possuem”, comentou.

A expectativa para o segundo semestre e avanço na vacinação é de mostrar para o público que o Brasil está pronto para receber visitas. “Logo que existir uma luz no fim do túnel dessa pandemia, começamos os trabalhos para incentivar o turismo, pois o Rio de Janeiro já está pronto para receber o público quando se fala de infraestrutura”, comentou.