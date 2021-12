Doadores de sangue ganham bolas de futebol em projeto da SKY

A doação deve ser feita no Banco de Sangue Paulista, Fundação Pró-Sangue ou Hemocentro São Lucas

Com a pandemia de Covid-19, os hemocentros registraram uma queda na doação de sangues. Em um momento em que há um grande número de pessoas nos hospitais, muitas delas precisando de sangue, a SKY maior operadora de TV paga via satélite do País, patrocina o Play FC no projeto “PlayFC Bolas do Bem”.

Cada bolsa de sangue coletada é dividida em quatro componentes que podem ser utilizados em até quatro pacientes diferentes

O projeto visa incentivar as pessoas a doarem sangue. Os doadores ganharam uma bola de futebol vermelha como recompensa no Banco de Sangue Paulista, Fundação Pró-Sangue ou Hemocentro São Lucas. No total, são 2500 bolas disponíveis para doação.

“Quando as Bolas do Bem chegam, muitas pessoas do entorno se interessam e aderem à doação de sangue”, disse Rafael Barajas, co-fundador do PLAY FC

“Por meio deste projeto, queremos incentivar a doação de sangue que diminuiu muito durante a pandemia e que tende a cair ainda mais com as festas de fim de ano. É um presente nosso aos que, assim como nós, engajam em ações que auxiliam o próximo sem nenhuma contrapartida a não ser a satisfação em ajudar”, ressalta Raphael Denadai, presidente da SKY Brasil.

O PLAY FC acredita no futebol como ferramenta de Educação e Transformação

O “Bolas do Bem” teve início em 2020 e arrecadou mais de mil bolas, tendo ajudado os três maiores bancos de sangue do Brasil a salvarem mais de quatro mil vidas. A meta em 2021 é superar esse número e salvar mais de 10 mil vidas. É possível também contribuir com a campanha por meio da compra de bolas e acessar mais informações no site do PlayFC.