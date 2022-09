Skark Energy Drink dispara e chega a mais de mil postos de gasolina em São Paulo

A Shark Energy Drink fecha parceria de sucesso para ficar ainda mais acessível à população. Marca tem planos de expansão também para postos no Rio de Janeiro, Goiás e Brasília e drogarias no sul do país

Não é incomum em postos de gasolina espalhados pelo Brasil, observar a cena de motoristas, mesmo em dias quentes, recorrendo a um copo de café para garantir que o sono não vai chegar nem perto do volante. E se houvesse a possibilidade de desfrutar de uma bebida energética que não oferece apenas o famoso pico de energia, mas proporciona disposição, reflexo, força e agilidade? Esses são alguns benefícios da Shark Energy Drink, que tem chamado a atenção por ser a única bebida do segmento que utiliza apenas ingredientes 100% naturais.

Nutricionista Ana Maristella explica o diferencial dos ingredientes utilizados pela Shark Energy

Gilmar Santana, sócio-proprietário da Shark Energy Drink, fala da importância do produto estar disponível estrategicamente em lojas de conveniência dos postos de gasolina. “Os motoristas vão poder tomar uma bebida que não só substitui o café, mas dá uma energia que dura, que não é momentânea, diferente também de energéticos de outras marcas”, frisa.

Gilmar, que está à frente da expansão nacional da marca em território nacional, comemora essa importante conquista. “É de grande importância pra nós da Shark essa parceria e pessoalmente para mim também como profissional, porque é algo que nós já buscavámos. A partir da parceria com a Eurotech foi possível realizar esse grande feito. Estamos alcançando lugares que poucas marcas conseguiram”, se emociona.

Gilmar Santana, sócio-proprietário da Shark, oferece curso para vendedores do produto

A distribuição dos produtos começa a partir da semana que vem.Os primeiros mil postos a serem contemplados ficam no estado de São Paulo, mas já estão em fase de negociação cerca de mil postos nos estados de Goiás, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Gilmar Santana adianta que em breve a marca chegará firme com parcerias também em drogarias no sul do país e até com uma rede de petshops. “Enquanto o dono vai levar seu pet para ser cuidado, terá a possibilidade de proporcionar para si um bom momento também e desfrutar de uma bebida gostosa e energética”, justifica.

Bebida energética e saudável: é possível?

Lançada pela primeira vez em 1965 na Tailândia, a Shark Energy Drink foi a primeira bebida energética do mundo e é até hoje a única que utiliza cafeína 100% natural. A nutricionista Ana Maristella comenta as versões atuais disponíveis para consumo.”A bebida está disponível em várias variações, incluindo versões carbonadas, com ou sem açúcar. O shark contém cafeína natural do café, extratos naturais de morango e o sugar-free contém açúcar natural da uva”, explica.

A especialista certifica ainda que a bebida não contém conservantes e glúten e possui elementos como lisina, colina, taurina e glucoronolactona.”A lisina melhora a função imune do corpo, se tomada após o treino, diminui a degradação muscular. A colina maximiza o fluxo de oxigênio e nutrientes para o corpo, ou seja, otimiza também a coordenação motora. A taurina tem função anti-inflamatória nos músculos e a glucoronolactona auxilia nos processos de eliminação de toxina do organismo”, garante.