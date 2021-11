Skank se despede dos fãs em março, em São Paulo, e últimos ingressos estão à venda

Duas datas de shows já se esgotaram

Foram cerca de 40 hit singles, 29 deles entre as 100 mais tocadas do ano no Brasil. Esses são os números de uma das bandas brasileiras de rock mais amadas no país. O grupo nasceu em 1991, em Belo Horizonte-MG, mas se prepara agora para se despedir do público. Skank fará a Turnê de Despedida em março de 2022 e os ingressos já começaram a ser vendidos.

Em meio a momentos tão diferentes, algumas características continuavam: os sucessos na boca do público e as canções na vida das pessoas



Que atire a primeira pedra quem não tem uma emocionante recordação embalada por uma música do Skank. Com quase 30 anos de história, shows lotados e muita música boa, a banda está dando a última oportunidade para os fãs escuta-los ao vivo. A turnê vai celebrar a trajetória do grupo, além de ser um momento de despedida dos palcos.

A separação do Skank é uma forma de colocar um ponto final numa carreira iniciada na curva entre a moda do rock brasileiro dos anos 80 e uma nova década que apontava para a brasilidade



As apresentações da turnê aconteceriam em junho de 2020, mas passaram para os dias 11, 12 e 13 de março de 2022 por conta da pandemia de Covid-19. Os ingressos das duas primeiras datas já estão esgotados. Os valores do terceiro dia variam de R$140 a R$380.

Foram nove álbuns de estúdio, alguns deles presença obrigatória em listas de melhores de todos os tempos do pop-rock nacional e que somam mais de 5 milhões de exemplares vendidos



As apresentações serão no Espaço das Américas, em São Paulo-SP. Essa será a última oportunidade de assistir a Samuel Rosa (guitarra e voz), Lelo Zanetti (baixo), Henrique Portugal (teclados) e Haroldo Ferretti (bateria) tocando os clássicos juntos. Os fãs que desejam assistir ao show devem apresentar o comprovante de vacinação contra Covid-19.