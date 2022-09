Site Terra expande força comercial e amplia atuação em novas regiões

Estratégia prevê a personalização de projetos e aproximação com marcas e agências locais

Dando continuidade à sua estratégia de reposicionamento como mediatech, o Terra amplia sua força comercial para todo o Brasil. O movimento se completa por meio de parceria com representantes nas principais praças do país, contribuindo para que a visão de negócios do veículo seja mais personalizada e adequada à realidade de marcas e agências locais.

Esta etapa do movimento se dá por meio de nova parceria com representantes regionais. Entre eles, a MidiaPlus, Street Mídia, We Trade e Nordeste ME, que contam com heads regionais e executivos de negócios dedicados ao Terra. As empresas ficam responsáveis por ampliar a entrada do veículo em praças relevantes fora do eixo Rio-São Paulo. A estratégia prevê a personalização de projetos de acordo com necessidades de agências e clientes locais, além da aproximação com esses parceiros.

“O Terra tem tanto abrangência nacional quanto parceiros regionais de conteúdos. Também é uma multiplataforma que alcança e respeita as peculiaridades de cada região. Dentro da estratégia editorial de contemplar a diversidade e respeito as culturas, além de compreender os interesses da nossa audiência, faz todo sentido fortalecer essa aproximação com marcas e agências regionais”, ressalta Julio Tortorello, head de monetização do Terra.

“Para atender a essa nova demanda teremos um time comercial também em São Paulo fornecendo todo apoio, treinamento para as equipes regionais, garantindo que o posicionamento mediatech seja propagado com assertividade para os parceiros”, completa Gian Marco Santamaria, head de agências e estratégia de negócio regional do Terra.