Sírio-Libanês é reconhecido como um dos melhores hospitais da América Latina, segundo ranking Newsweek 2023

Hospital é destaque em boas performances entre sete das dez áreas avaliadas, além da liderança nacional em Urologia e Endocrinologia

O Hospital Sírio-Libanês foi reconhecido mais uma vez pela revista norte-americana Newsweek em dois rankings elaborados pela publicação. Os rankings são um dos mais renomados do mundo no setor hospitalar e reconheceu as instituições de saúde de última geração que têm equipes de excelência, entrega de valor e tecnologia de ponta.

O primeiro ranking, World’s Best Specialized Hospitals, reconhece as instituições de referência em dez especialidades médicas. Na edição 2023, Sírio-Libanês foi considerada a 17ª melhor instituição de saúde do mundo em Urologia e a melhor da América Latina em Endocrinologia. Também entrou na lista dos 100 melhores hospitais do mundo em Cardiologia, Oncologia, Gastroenterologia, Neurocirurgia e Pediatria. Considerando apenas as instituições brasileiras, o Sírio-Libanês está entre os primeiros cinco colocados em sete das dez categorias.

No segundo ranking publicado pela revista, que foi inaugurado este ano, o Sírio-Libanês também foi incluído na lista do World’s Best Smart Hospitals 2023, iniciativa que reconhece as 300 melhores instituições médicas do mundo que estão liderando o campo em tecnologias inteligentes. O Sírio-Libanês ficou na segunda posição entre os hospitais mais tecnológicos do Brasil, com destaque para seus programas de robótica e transformação digital.

“Resultados como este são fruto do trabalho de todos os colaboradores que trabalham para oferecer excelência médica na prática diária do nosso propósito de levar uma vida plena e digna a todos”, afirma Fernando Ganem, diretor geral do Hospital Sírio-Libanês. Para ele, trabalhar com saúde exige constante atualização de conhecimento e cuidado no acolhimento. “Estamos verdadeiramente comprometidos para atender plenamente as diferentes necessidades dos pacientes, sobretudo nos tratamentos de alta complexidade”, finaliza.

Sobre o Sírio-Libanês

A Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês, instituição filantrópica que em 2021 completou 100 anos, trabalha para oferecer e compartilhar com a sociedade uma assistência médico-hospitalar de excelência em mais de 60 especialidades. Um trabalho reconhecido desde 2007 com o selo da Joint Commission International (JCI), o órgão mais importante do mundo em controle da qualidade hospitalar. O Sírio-Libanês mantém o compromisso assumido em 1921 por suas fundadoras e realiza iniciativas sociais em quatro pilares: Integração com a Comunidade, Ambulatórios de Filantropia, Instituto Sírio-Libanês de Responsabilidade Social e Projetos de Apoio ao SUS. Atualmente, o Sírio-Libanês está presente com dois hospitais e cinco unidades em São Paulo e Brasília.