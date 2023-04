Síndrome de Burnout: um alerta para as empresas sobre a importância da saúde mental no trabalho

Especialista em saúde mental, Andrea Puglisi, destaca que a Síndrome de Burnout é um problema crescente no mundo empresarial e está intimamente ligada à cobrança por resultados de alto desempenho

A Síndrome de Burnout, também conhecida como Síndrome de Esgotamento Profissional, é um distúrbio emocional que tem se tornado cada vez mais comum no mundo corporativo. A psicóloga especialista em saúde mental, Andrea Puglisi, alerta que a síndrome está diretamente relacionada à cobrança por resultados de alto desempenho e pode causar exaustão extrema, tanto física quanto emocional e mental, resultando em estresse crônico no trabalho.

Especialista em saúde mental alerta sobre o distúrbio emocional que resulta em exaustão física, emocional e mental no ambiente corporativo

Em entrevista, Puglisi destaca que o excesso de trabalho é a principal causa do Burnout e que grupos que lidam com muita pressão e não podem errar são os mais propícios a desenvolver a síndrome. Entre os sintomas, estão desesperança, falta de motivação, falta de produtividade e sentimentos de isolamento.

Especialista diz que a síndrome de esgotamento profissional pode levar a uma sensação de falta de motivação, isolamento e baixa produtividade, fazendo com que profissionais busquem novas oportunidades de trabalho que ofereçam um equilíbrio melhor entre vida pessoal e profissional

A especialista ressalta que o Burnout é um problema crescente no mundo empresarial e está intimamente ligado às cobranças por resultados de alto desempenho. Quando uma organização enfatiza o desempenho e o resultado acima de tudo, muitas vezes, os colaboradores se sentem sobrecarregados e pressionados a atingir metas cada vez mais altas, criando um ambiente extremamente competitivo que pode afetar a saúde mental deles.

Puglisi elucida que, na maioria das vezes, os funcionários com Burnout podem sentir que não têm mais nada a oferecer e que estão simplesmente de escanteio nos projetos da empresa. E isso não afeta somente a saúde dos colaboradores, mas também as empresas, que tendem a perder cada vez mais funcionários estafados que procuram formas de trabalho menos desgastantes e que possam oferecer qualidade de vida e um ambiente mais saudável.

“A cobrança interna cria uma sensação de pressão constante

Contudo, a especialista destaca que as empresas estão cada vez mais conscientes sobre a importância de adotarem uma abordagem mais equilibrada em relação à avaliação do desempenho e à saúde mental dos colaboradores, oferecendo melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Empresas que oferecem suporte à saúde mental, como programas de bem-estar, licenças de doença remuneradas e programas de aconselhamento, tendem a reter mais seus colaboradores e a contribuir para um ambiente mais saudável.

Porém, é importante ressaltar que o diagnóstico da Síndrome do Burnout deve sempre ser feito por psicólogos e psiquiatras. A abordagem da Terapia Cognitivo Comportamental pode ser uma opção eficaz para avaliar os principais agentes estressores e propor mudanças comportamentais. Quando necessário, é recomendado tratar a síndrome de Burnout com um grupo multidisciplinar de profissionais da área da saúde, como psiquiatras e fisioterapeutas.

Especialista em saúde mental, Andrea Puglisi, comenta sobre a importância de as empresas adotarem uma abordagem equilibrada em relação à avaliação do desempenho e à saúde mental dos colaboradores

A conscientização sobre o Burnout é fundamental para prevenir a síndrome e promover um ambiente de trabalho saudável e equilibrado. É importante que as empresas adotem medidas para apoiar seus colaboradores e que os próprios trabalhadores fiquem atentos aos sinais de exaustão e procurem ajuda.

6 fases do Burnout

A especialista indicou algumas fases do Burnout que, muitas vezes, não são percebidas e que não aparecem do dia para noite:

Fase 1: você trabalha hora e horas e não percebe e fica até orgulhoso de tanta dedicação;

Fase 2: começa a evitar tempos com a família e seus contatos sociais;

Fase 3: começa a sentir que seus dias não estão sendo mais produtivos e tem sinais de cansaço;

Fase 4: surgimento de sinais físicos e emocionais, dores musculares, dores de cabeça, cansaço, entre outros;

Fase 5: falta de foco no trabalho, passando por momentos de picos de estresse, irritabilidade e perdendo, muitas vezes, a paciência com outras pessoas;

Fase 6: falta de controle de seu comportamento e atitudes relacionadas ao dia a dia,

esgotamento total do ambiente de trabalho, sensação de andar no piloto automático, fadiga e apatia e sentimento de insatisfação.

“Uma recomendação muito importante para as empresas que têm profissionais com Síndrome de Burnout é sempre acolherem, saber se colocar no lugar do profissional (buscar a empatia) e ajudá-los a direcionar para profissionais qualificados e, assim, ajudando a evitar qualquer reincidência. Isso, também fará o profissional minimizar a Síndrome de Burnout de uma forma mais consciente e sempre buscando um equilíbrio saudável entre sua vida pessoal e profissional”, finaliza Andrea Puglisi.