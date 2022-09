‘Sincerona’ mesmo! Jojo Todynho diz que não faz média pra ninguém, durante participação em talk show de Halls

No “Respira Fundo e Responde”, cantora conta que pensou estar cancelada em reality e fala sobre viagem à Paris

Jojo Todynho é a quinta convidada do talk show “Respira Fundo e Responde”, de Halls. Em um bate papo descontraído, a cantora e influenciadora deu detalhes sobre a viagem que fez à Paris, onde foi musa do estilista Jean-Paul Gaultier. A artista também contou sobre momentos engraçados que viveu ao lado do jogador Neymar Jr. e alguns detalhes sobre a participação em um reality show, em que revelou que pensava estar “cancelada” pelo público e que não esperava ser ganhadora da edição.

Com apresentação do ator Esse Menino, o talk show propõe aos convidados narrarem os próprios “momentos Halls” – tomadas de decisão breves que mudaram completamente o jogo (Foto: Tiago Heber)

Além dos hits, Jojo Todynho é conhecida por seus posicionamentos polêmicos nas redes sociais, onde acumula mais de 22 milhões de seguidores. Questionada sobre os momentos em que teve de “respirar fundo e responder”, a cantora declarou: “As pessoas, muita das vezes, ficam com medo de se posicionar. Eu falo mesmo, seja pra quem for”. E completou: “Para de querer ficar fazendo média para os outros, porque na sua vez ninguém faz média para vocês. Ninguém tem pena de você”.

Na estreia, a influenciadora Viih Tube contou sobre quando respirou fundo e foi de São Paulo para o Rio de Janeiro de táxi. Em seguida, o cantor Mateus Carrilho falou sobre o momento Halls de fazer uma música com uma artista famosa. No terceiro conteúdo, o humorista Ed Gama relatou sobre a grande decisão que mudou para sempre a sua carreira. Já no vídeo anterior, a cantora Pepita expôs como conquistou o marido.

O próximo episódio de “Respira Fundo e Responde” terá a humorista Bruna Louise marcando presença e encerrando a primeira temporada no Youtube.



