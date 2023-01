Sinais de violência contra mulher no BBB23: especialista alerta mulheres que se identificarem com cenas do programa

Mariana Nery, advogada especializada em Direito da Mulher e gênero aborda o caso mais falado do reality show

Na última semana, a TV Globo estreou mais uma edição da casa mais vigiada do Brasil, o reality Big Brother Brasil. No entanto, nos primeiros dias de confinamento, o relacionamento entre a atriz Bruna Griphao e o modelo Gabriel virou assunto nas redes, uma vez que telespectadores perceberam indícios de um namoro abusivo.

Mariana Nery, advogada especialista em Direito da Mulher, relembra que o Brasil está entre os países que infelizmente mais mata mulheres no mundo

No domingo (22), o apresentador do BBB, Tadeu Schmidt, abriu o programa evidenciando todas as cenas que caracterizavam o relacionamento tóxico e abusivo entre os dois. Em uma das cenas é possível ver Gabriel puxando o braço da atriz, que reclama que ele está sendo grosseiro com ela. Em outro episódio, Bruna fala que é o homem da relação e ele, de “brincadeira”, diz para tomar cuidado porque logo, logo ela poderia levar cotoveladas na boca.

Relacionamento abusivo: como identificar?

A advogada Mariana Nery, especialista em direito da mulher e gênero, explica que um homem não deve falar sobre sua namorada ganhar cotoveladas na boca nem de brincadeira, muito menos deveria colocar a mão em seu ombro para puxá-la ou fazê-la ficar calada.

“Devemos lembrar que homens e mulheres não são iguais na sociedade brasileira. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, nossos índices de violência doméstica são altíssimos. Por essa razão, a fala da atriz não pode ser colocada no mesmo patamar da fala de Gabriel”, destaca a especialista.

A advogada orienta que as mulheres que se identificaram com a situação que saiam da relação e procurem ajuda

Após ouvir o alerta do apresentador, o modelo pediu que a atriz falasse a seu favor e explicasse que o ocorrido entre eles, era brincadeira. Segundo Mariana Nery, essa atitude é corriqueira em relacionamentos abusivos, quando o homem pede para a mulher explicar para seus amigos e família que os abusos notados por eles não passam de brincadeiras.

Por fim, o modelo perguntou se ela achava que ela estava em um relacionamento tóxico e a atriz respondeu que não, como muitas mulheres que se encontram em relacionamentos assim fazem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A mulher se sente culpada e constrangida, obrigada a defender o “amado”. A própria atriz comentou que para ela, o modelo era um príncipe comparado com seus namorados anteriores”, completa Mariana Nery.

A especialista em direito da mulher também afirma que a violência doméstica não é algo que depende da cor da pele e do status social da mulher. “A violência doméstica pode acontecer com toda e qualquer mulher, pois esses tipos de comportamentos são normalizados na nossa sociedade”, explica.

A advogada orienta que se uma mulher, ao ver as cenas exibidas no programa deste domingo se identificar e achar que seu relacionamento se assemelha com aquele, que saia da relação urgentemente.

“A melhor forma da mulher evitar entrar nesse tipo de relação é saber o que é um relacionamento abusivo, como ele acontece e que eles são comuns devido ao machismo e misoginia sistêmicos na nossa sociedade. Ao entender isso, a mulher irá perceber que quando um homem tem atitudes controladoras, grosseiras, brincadeiras agressivas e chega a encostar a mão em você, o relacionamento é tóxico e abusivo” finaliza.