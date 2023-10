Simpósio Resonance: ‘M11 Marketing e Comunicação’ realiza evento inédito que marcará avanço científico internacional

O PhD, dr. Neto Pignataro, traz novos conhecimentos científicos para o Brasil para abordar diretrizes no evento e debater o futuro da Biofísica mundial. A primeira edição será realizada no Blue Tree Faria Lima em São Paulo, de 16 a 19 de novembro

A M11 Marketing e Comunicação, uma agência full service com sede em São Paulo, comemora uma conquista grandiosa em seus mais de 17 anos de experiência nos mercados B2B e B2C. Sob a liderança de Claudia Cardillo, especialista em comunicação, marketing de empreendedorismo e escrita literária, a agência tem se destacado nos últimos em atendimento a médicos, terapeutas, empreendedores e eventos na área médica e de saúde.

A empresária recebeu prêmios de reconhecimento pelas Câmaras Municipais de São Paulo e Piracicaba em 2022 por sua curadoria e coordenação editorial dos livros “Bem Viva de Corpo e Alma – Uma abordagem com Medicina e Terapias Integrativas” e “Manual de Radiofrequência na Doença Venosa – O dia a dia da Ablação por Radiofrequência (ARF) em suas mãos”, publicados pela Editora Literare Books.

O livro “Bem Viva de Corpo e Alma”, idealizado por Paula Aliende e co-escrito por mais de 25 médicos e terapeutas, promove o autocuidado e o autoconhecimento. Já o “Manual de Radiofrequência na Doença Venosa”, idealizado pelos renomados cirurgiões Dr. Leonardo Chadad Maklouf e Dr. Luiz Baldini Neto, oferece uma abordagem criteriosa da técnica da radiofrequência na cirurgia vascular.

Em abril deste ano, recebeu o Prêmio Comunicação e Destaque para Personalidades do Ano de 2023 e Destaques Empresariais como Comunicadora na homenagem concedida pelo empresário Billy Jackson na Assembleia Legislativa de São Paulo – ALESP.

“A M11 Marketing tem sido uma força motriz na construção de marcas conectadas às tendências, alcançando transformações e experiências significativas, desde 2004. Estamos entusiasmados em contribuir para o sucesso criando o conceito da primeira edição do Simpósio Resonance, um evento científico multidisciplinar de destaque na área da Biofisica”, afirma a empresária que desde o início de suas atividades atua como diretora de negócios na agência.

Claudia Cardillo

O Simpósio Resonance sob a curadoria de conteúdo da especialista será um marco no campo científico multidisciplinar, precedido pelo Workshop Expert, são idealizados pelo Dr. Neto Pignataro, PhD, sócio-diretor do Centro Salutares localizado na cidades de Araras no interior do estado e principal representante da Biowell do Brasil na América Latina promovendo conjuntamente os eventos, que serão realizados em São Paulo nos Hotéis: Travel Inn Paulista e Blue Tree Faria Lima, na região sul da cidade em meados de novembro.

Além de possuir um portfólio próprio de eventos, setorizados na área da saúde, híbridos e presenciais, Dr. Pignataro em suas empresas também se dedica a projetos importantes e científicos. Todos com ênfase na geração de negócios, em setores que abordam a tecnologia e inovação nas áreas de saúde, bem-estar e qualidade de vida e longevidade.

Dr. Neto Pignataro

O Simpósio Resonance terá 45 horas de programação, será realizado na forma híbrida: online nos dias 16 e 17 de novembro de 2023 e presencialmente nos dias 18 e 19 de novembro de 2023, com o objetivo de promover a integração de estudos, pesquisas e terapias inovadoras. As palestras abrangerão desde comunicação celular a biologia quântica, explorando também o impacto da inteligência artificial na saúde e dispositivos de observação estrutural e energética do corpo, além de terapias vibracionais.

O cientista russo Dr. Konstantin Korotkov, PhD, professor de Ciência da Computação, Biofísica e Psicologia da Universidade Nacional de Pesquisa da Rússia, principal pesquisador da descoberta das Múmias de Nazca, com as análises de bioeletrografia e outras técnicas inovadoras que revelaram características surpreendentes virá ao Brasil. Ele participa dos eventos, bem como também lançará seu novo livro “Os Princípios e a Prática da Medicina Quântica Integrativa” no encerramento do primeiro dia do evento. Com mais de 300 artigos publicados sobre física e biologia, o Dr. Korotkov trará valiosos insights para os participantes, além dos outros eventos como o Concerto de Tigelas de Cristal e vivências que trarão experiências inesquecíveis no simpósio.

O Simpósio Resonance, irá explorar temas inovadores como:

Medicina Energética

Funcional e Integrativa

Terapias Integrativas e Complementares

Biologia Quântica e Comunicação Celular

Biofísica Informacional

Regulação Sistêmica na Saúde

Integração Mente-Corpo

Termografia na Saúde

Biofísica Aplicada à Saúde

Biofotônica e Eletromagnetismo

Inteligência Artificial na Saúde

Medicina Orto-Vibracional

Estimulação Sensorial na Saúde

Serviço:

Simpósio Resonance

Data: de 16 a 19 de novembro de 2023 – evento híbrido online e presencial

Local: Hotel Blue Tree Faria Lima – Av. Brig. Faria Lima, 3989 – Itaim Bibi, São Paulo

Informações: www.simposioresonance.com.br