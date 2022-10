Silvio Cerceau garante sucesso de próxima novela caso seja na RecordTV: “de 12 a 15 pontos de audiência”

No Twitter, roteirista brincou com a possibilidade do seu folhetim ser transmitido na emissora e conta, em entrevista, que a temática é inédita na televisão brasileira

Nesta quinta-feira (13), o romancista e roteirista Silvio Cerceau publicou em seu perfil do Twitter que se a sua novela for transmitida na RecordTV, ele garante de 12 a 15 pontos de audiência.

O comentário, segundo Silvio, foi uma brincadeira, já que o roteiro do seu próximo folhetim foi entregue à emissora faz algum tempo. Em entrevista, Cerceau conta à coluna que ainda não pode divulgar o tema, mas que a novela, quando for ao ar, tem enorme chances de ser um sucesso por abordar uma temática sensível a praticamente todas as pessoas. O roteirista afirma que é um assunto ainda inédito nas novelas brasileiras, sendo mais falado em séries e filmes, que emociona, envolve e que quase todas as pessoas gostam, além de ser um tema importante de ser falado na televisão – um meio de comunicação acessível à maioria da população. Silvio Cerceau publicou no Twitter que se a sua novela for transmitida na RecordTV, ele garante de 12 a 15 pontos de audiência Natural de São Paulo, o romancista, que vive em Belo Horizonte desde criança, é autor de mais de dez obras publicadas. Sua predileção pela escrita começou ainda na adolescência, quando já escrevia textos sobre amor. Sua primeira obra foi "Vitrine Humana", escrita quando Silvio tinha apenas 17 anos, sendo publicada 15 anos depois. O livro ganhou adaptação em longa metragem, em que aborda o submundo dos garotos de programa que vivem em uma pensão na capital mineira dos anos 1990. Sobre seus projetos futuros, Cerceau diz que em março de 2023 tem novidade no ar, mas que ainda não pode revelar qual. O roteirista só antecipa que vem aí um filme e séries.