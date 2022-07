Shows e documentários celebram o Dia Mundial do Rock

A programação da Music Box Brasil apresenta especiais sobre o tema

No dia 13 de Julho, Dia Mundial do Rock, o canal Music Box Brazil trará shows, documentários, videoclipes e produção original para celebrar um dos gêneros musicais mais amados pelos brasileiros.

A banda carioca Leela apresenta show com repertório de clássicos do rock nacional

A programação especial terá quatro horas de conteúdos sobre rock’n’roll com uma produção original especial sobre a cidade de Brasília, um dos mais importantes centros de produção e difusão do rock nacional.

“Circuito Capital do Rock” abrirá as comemorações no palco da música brasileira. Nela, o Music Box Brazil conversou com músicos brasilienses sobre a vocação rockeira da cidade, local de surgimento de bandas icônicas da cena nacional, como a Legião Urbana e a Capital Inicial. Entre os artistas entrevistados, estão Guilherme Rodrigues, Júlio Sattore, Marcos Janowitz, Paulo José Roriz, Renato Miranda e Tom Brazil.

Documentário “A Trajetória dos Inocentes” aborda a carreira da pioneira banda punk paulistana

Tudo isso sem falar no documentário “A Trajetória dos Inocentes”, que aborda a carreira da pioneira banda punk paulistana. Com resgate de momentos emblemáticos dos 40 anos de carreira do grupo Inocentes, o documentário revela histórias curiosas dos integrantes e discute as particularidades do movimento punk brasileiro. O conteúdo traz depoimentos de Anselmo Monstro, Clemente Nascimento, Nonô e Ronaldo Passos, e conta ainda com participações especiais de Wander Wildner (Replicantes), Sandra Coutinho (Mercenárias) e Mauricinho, primeiro vocalista da Inocentes.

Dois shows inéditos irão compor a programação. No Especial Leela, a banda carioca apresenta um repertório com clássicos do rock nacional e os maiores hits de sua carreira, como a música “Te Procuro”. Já os paulistanos da Hateen chegam ao palco da música brasileira em uma apresentação inédita na televisão. Gravada no icônico Hangar 110, o show foi a primeira produção audiovisual exclusiva da banda, e uma das últimas performances realizadas na casa de show paulistana antes de seu fechamento.

Por fim, o canal preparou uma edição especial do Programa Jukebox, que trará uma seleção com o melhor do rock nacional, desde clássicos até composições da nova geração de rockeiros brasileiros.

SERVIÇO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Especial Dia Mundial do Rock

Estreia dia 13 de julho, às 22h25

Reprise dia 14 de julho, às 09h15

Duração: 240 minutos

Classificação indicativa: Livre