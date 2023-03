Showlestra: Brasília recebe evento inédito e gratuito sobre liberdade financeira

Leandro Hassum, Fernando Fernandes e Luiz Hota comandam a programação do Revolution, no Hotel Royal Tulip, palestra show que vem rodando o mundo

Quem nunca sonhou em conquistar liberdade geográfica e financeira? Realizar sonhos e ter uma vida tranquila, sem se preocupar exclusivamente com os boletos mensais, é certamente o desejo de muita gente. A chave para alcançar essa liberdade será o tema da primeira edição do Revolution, que reúne um time de peso, no dia 4 de março, em Brasília.

Luiz Hota, fundador da TradeStars, comanda o Revolution em formato de showlestra

A “showlestra” – uma soma de show com palestra – que internacionalmente ganhou o nome de Tribe Connection, reuniu mais de duas mil pessoas nas cidades de Lisboa e Porto (Portugal) e em Nagoya (Japão). Agora o evento ganha uma programação extensa no Brasil, sob comando do empresário Luiz Hota, fundador da empresa brasileira TradeStars – maior comunidade de operadores financeiros e investidores da América Latina.

Junto com ele, o ator e humorista Leandro Hassum e o apresentador e atleta paralímpico Fernando Fernandes discutem o assunto de forma descontraída.

O ator e comediante Leandro Hassum é presença confirmada no evento



“O Revolution é muito mais do que uma palestra, é uma oportunidade para acionar a alta performance de cada um e entender o que é necessário para ser a sua melhor versão. A educação financeira é o melhor método para isso e o trader e o investimento são ferramentas para alcançar esse objetivo”, explica Luiz Hota, que é investidor e trader profissional e opera ativamente no mercado financeiro há mais de 18 anos, gerando milhões em resultados e ensinando milhares de pessoas no mundo inteiro.

De maneira bem humorada, Leandro Hassum fará provocações em torno da temática com o projeto Pode rir que estou falando sério. O apresentador e importante atleta paraolímpico Fernando Fernandes irá compartilhar suas experiências de vida pessoal e como esportista, instigando reflexões acerca de temas delicados como o ego, a vaidade e o medo de não conseguir, fomentando o engajamento de times e pessoas por meio do próprio exemplo.

Luiz Hota conta sua própria história para provar que a liberdade financeira e geográfica – para morar onde quiser e fazer o que gosta – é uma realidade possível. Formado em odontologia, o paranaense de Maringá iniciou a trajetória profissional em consultórios, mas a rotina como dentista não era exatamente o que desejava como projeto de vida. Por isso, começou a empreender, abrindo uma rede de clínicas odontológicas.

Ao mesmo tempo, passou a estudar sobre o mercado financeiro e deixou definitivamente o mundo da odonto, abrindo a TradeStars, empresa de educação financeira que leva conhecimento a mais de 30 países.

Hota tornou-se um autêntico nômade digital, viajando com a mulher e o filho, enquanto opera e ensina. “Poder divulgar o conhecimento que adquiri e transformar vidas é minha maior satisfação. Milhares de pessoas que já participaram dos eventos da TradeStars pelo mundo encontraram no trade e nos investimentos muito mais que uma forma de ganhar dinheiro: fazem isso de qualquer lugar e ainda alcançaram independência financeira”, ressalta Hota.

O Revolution Brasília tem entrada franca, mas as inscrições são limitadas. O evento acontece das 12h às 19h, no dia 4 de março, no Hotel Royal Tulip (SHTN Trecho 1 Conjunto 1B Bloco C Asa Norte, Brasília – DF).

As inscrições devem ser feitas pelo site.



