Show de simpatia: Lewis Hamilton presenteia assistente da Band com boné

O Grande Prêmio da Fórmula 1 aconteceu neste domingo, 14, em São Paulo

Após ser classificados para a próxima fase do Grande Prêmio, Lewis Hamilton celebrou a conquista. Ele encontrou alguns jornalistas e esbanjou muita simpatia. A corrida aconteceu no Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo (SP).





Hamilton já foi campeão mundial de Fórmula 1 sete vezes

Os jornalistas que estavam torcendo por Hamilton vibraram junto com ele, foi o caso de um assistente da Band, chamado Andrey. De longe, ele gritou e parabenizou o automobilista britânico. Lewis percebeu o carinho do profissional e jogou para ele o boné que estava usando. Andrey comemorou e se mostrou emocionado com o momento.

Os profissionais da comunicação que estavam no local comentaram sobre como Hamilton é acessível, diferente de tantas personalidades que preferem ficar longe da imprensa e dos fãs. Lewis recebeu diversos elogios e agora se prepara para a próxima corrida.