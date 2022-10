Show de Michel Teló no Prudential Concerts 2022, contou com a esposa esposa Thais Fersoza e seus filhos Melinda e Teodoro na plateia

Os pequenos ainda ensaiaram uma participação especial cativando o público presente

O projeto da seguradora Prudential do Brasil, em parceria com a agência de entretenimento Novo Traço, apresentou Michel Teló como atração principal. Na plateia da noite do último sábado (29), no Teatro Prudential, no Rio de Janeiro, estava sua esposa Thais Fersoza e seus filhos Melinda e Teodoro. Os pequenos ainda ensaiaram uma participação especial cativando o público presente.

Teló e Giuliano Eriston

Neste projeto, o cantor apresenta concertos inéditos em quatro capitais brasileiras nos meses de outubro e novembro ao lado de convidados especiais. Em cada uma das cidades, o artista contará com a participação de vencedores do The Voice Brasil, programa de TV do qual Teló é jurado.

No show estiveram presentes Gustavo Bardim (The Voice 2021), Tony Gordon (The Voice 2019) e Mylena Jardim (The Voice 2016) e Giuliano Eriston (The Voice 2021).

Teló e Tony Gordon

Sob o comando do maestro Eder Paolozzi, regente titular da Nova Orquestra e da Funk Orquestra e um dos principais nomes da renovação da música clássica no Brasil, após a apresentação na Cidade Maravilhosa, o projeto segue para Belo Horizonte, no Minascentro, dia 16 de novembro, com encerramento em São Paulo, no Vibra Hall, dia 23 de novembro.