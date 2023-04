Sharon Azulay, diretora criativa da BlueMan, cria sua própria marca

Sharan lança a “Rayo” nova marca de resortwear focada no mercado de luxo

Minimalista e atemporal. Essas são duas características presentes na “Rayo”, marca de resortwear com o DNA de Sharon Azulay, diretora criativa da BlueMan. A nova marca traz coleções atemporais, sofisticadas e com design exclusivo.

Atemporal, a coleção “Rayo” apresenta design exclusivo

Acreditando na potência do querer, Azulay escolheu o “Rayo” para simbolizar as múltiplas versões que as mulheres podem ser, sobretudo força e resiliência. Diferente das criações já conhecidas pelo público, a nova label do grupo BlueMan aposta no minimalismo com a proposta de ser uma nova vertente dentro da moda praia, resultando em um estilo cool-chic.

“A moda sempre conseguirá mostrar o poder feminino”, afirma Sharon Azulay A nova label do grupo BlueMan tem a proposta de ser uma nova vertente dentro da moda praia, resultando em um estilo cool-chic

“Hoje posso falar com muita clareza que um Rayo cai duas vezes no mesmo lugar e cá estou eu, lançando a minha própria marca depois de todos esses anos aprendendo com a BlueMan. Este lançamento foi criado por mulheres e idealizado para mulheres seguras, empoderadas, sofisticas, elegantes e seguras de si. Acredito que a moda sempre conseguirá mostrar o poder do feminino e essa é a minha principal intenção”, finaliza.