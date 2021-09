O barbeiro que se tornou referência no Rio de Janeiro

Com mais de 30 anos no ramo, Seu David tem hoje uma Barbearia & Drinkeria em Niterói

Quem olha o sucesso que Seu David tem hoje, não imagina quanta luta e aprendizado ele teve para chegar onde está. O barbeiro começou a trabalhar aos 16 anos e o talento passou do avô para o pai e chegou nele. Hoje, ele tem uma Barbearia & Drinkeria super bem frequentada em Niterói-RJ e se tornou um homem respeitado em toda a região.

Seu David tem diversos clientes fiéis que são atendidos por ele há anos



Ao relembrar a trajetória, Seu David conta que conseguiu o primeiro emprego na área antes mesmo de atingir a maioridade. Aos 20 anos, ele foi para outra barbearia e em menos de seis meses que estava trabalhando no local já se tornou destaque, tendo ganhado diversos clientes fiéis.

Um desses clientes é Beto da Pipa, que é atendido por Seu David há 30 anos. “Essa fidelidade é pela competência dele e pelo trabalho dele, que é muito bem feito. Também por conta dessa pessoa amiga, maravilhosa e excelente profissional que ele é”, afirma.

A Barbearia & Drinkeria se tornou um point da cidade



Uma pessoa tão querida e requisitada como Seu David precisava de um espaço próprio. Com muita criatividade e vontade de inovar, hoje ele tem a Barbearia & Drinkeria. O engenheiro Zé Américo, que é atendido pelo barbeiro desde mais novo, adorou o novo empreendimento. “A ideia foi maravilhosa porque ali virou um ponto da cidade. Nós já nos sentimos bem na barbearia e ainda tem o refúgio de um drinquezinho para bater um papo. É tudo que precisávamos”, diz o cliente, que também elogiou a parte de podologia do local.

Zé Américo é engenheiro e cliente do Seu David há muitos anos



O segredo de todo esse sucesso parece ir além de um trabalho de excelência e anos de experiência. Seu David também faz questão de encantar as pessoas com a gentileza e a amizade, se tornando querido por todos na cidade. “Eu sou muito comunicativo, sempre digo bom dia a todos. Aos poucos eu fui crescendo dentro da cidade. Já sou até convidado para aniversários e casamentos de clientes, fui ficando popular entre as pessoas”, explica o empresário que afirma se sentir realizado com a profissão.

Seu David sempre gostou de inovar, foi assim que surgiu a ideia do novo espaço em Niterói-RJ



Apesar de ter atingido um excelente patamar na área da barbearia, Seu David quer continuar fazendo um trabalho de alto nível aos clientes. “Se Deus quiser ainda vamos prosperar ainda mais, quem sabe um dia não vamos para outros lugares do país”, finaliza o empresário.