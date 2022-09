Setembro Amarelo: Novo livro de Walcyr Carrasco propõe diálogo sobre saúde mental e suicídio na adolescência

Meu Lugar no Mundo, obra publicada pela editora Moderna pode ser ferramenta para abordar, com os jovens, temas como luto, depressão, exposição excessiva na internet e suicídio

A literatura pode ser uma ferramenta para essa abertura de diálogo sobre saúde mental e suicídio, pois nem sempre é “fácil” falar sobre o assunto com adolescentes. Em sua mais recente obra, “Meu lugar no mundo”, o autor Walcyr Carrasco aborda o tema contando a história de Aleph, um adolescente que não se encaixa em sua realidade e passa por experiências que mudam sua forma de enxergar a vida.

Dados de um levantamento do Ministério da Saúde mostram que a depressão atinge ao menos 11,3% dos brasileiros. As discussões sobre a doença têm ganhado cada vez mais espaço, especialmente após a pandemia da Covid-19, quando o número de diagnósticos de depressão cresceu 41% no Brasil entre o período pré-crise sanitária e o primeiro trimestre de 2022, como apontou a pesquisa Covitel, da Vital Strategies com a Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Casos entre jovens de 18 a 24 anos foram os que mais cresceram.

Para narrar a história com a complexidade que o tema exige, Walcyr revisitou memórias de sua juventude e de uma amizade antiga. Trata-se, no entanto, de uma obra de ficção na qual o autor aborda as experiências comuns da adolescência aliada a temas difíceis e atuais como a exposição excessiva nas redes sociais, a automutilação, o sentimento de inadequação, a depressão e o suicídio.



Na trama, Aleph é constantemente submetido a comparações com seu irmão Ariel, considerado por seus pais um jovem exemplo. O protagonista sofre por não encontrar seu lugar no mundo, mas aos poucos percebe que outros jovens ao seu redor também carregam dores e sentimentos profundos e angustiantes. Como lidar com isso?

O posfácio do livro é assinado por Vera Iaconelli, psicanalista, autora, mestre e doutora em Psicologia pela USP e colunista do jornal Folha de S.Paulo. Ela destaca o brilhante trabalho do autor ao mostrar as redes de apoio e os laços afetivos como condições necessárias na transição da adolescência. “Para o jovem, o risco de dar cabo de tudo num gesto impensado não é negligenciável, e o autor acerta ao abordá-lo diretamente, pois sabemos como os números de suicídios de crianças são cada vez mais alarmantes”, comenta no posfácio.

Walcyr Carrasco é escritor, dramaturgo, cronista, roteirista, e autor exclusivo da editora Moderna desde 2012. Aos 70 anos, tem mais de 50 livros publicados para a literatura infantojuvenil. Em 2017, recebeu o Prêmio Jabuti pela tradução e adaptação de “Romeu e Julieta” para jovens. O autor também recebeu a menção de “Altamente Recomendável” da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil para muitos dos seus livros nessa categoria. Entre eles estão: “Cadê o super-herói”, “Asas do Joel”, “Camarões X Tartarugas — A grande copa do mar”, “Vida de droga”, “Estrelas tortas”, “Irmão negro” e “A corrente da vida”.