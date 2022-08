Sertão brasileiro passa a ter atendimento médico especializado em união do Instituto Riachuelo e a SAS Brasil

Parceria irá beneficiar cerca de 16 mil pessoas, a ação social acontece durante a edição comemorativa dos 30 anos do Rally dos Sertões, maior competição off road das Américas, que passará pelas cinco regiões do Brasil, de 26/08 a 10/09

Neste ano de 2022 o Grupo Guararapes tem motivos para comemorar. Afinal, a Riachuelo completa 75 anos e o Instituto da empresa um ano de trabalhos. Para celebrar, o grupo estreia na 30ª edição do Sertões, que acontece de 26 de agosto a 10 de setembro.

O rally vai percorrer cinco regiões do país em 15 dias, passando por oito estados (PR, SP, MS, MT, TO, PI, MA e PA) e 14 cidades. A edição histórica que ainda homenageará o bicentenário da Independência e os dez anos de expedição da startup socialSAS Brasil (Saúde e Alegria no Sertões) no Sertões, também recebe o apoio do Instituto Riachuelo.

O objetivo é contemplar cinco cidades, do Paraná ao Pará, e realizar mais de 16 mil atendimentos para populações carentes, beneficiando a vida de mais de 20 mil pessoas e impactando diretamente a fila de espera do SUS para especialidades como oftalmopediatria, odontopediatria, dermatologia e ginecologia.

“O semiárido brasileiro é o mais populoso do mundo. A má distribuição de renda e a situação de abandono são agravadas pela seca, condenando a população à pobreza extrema e à falta de acesso à educação e saúde. Fico muito orgulhosa de conseguir, em um ano de Instituto, expandir o trabalho que exercemos no Sertão do Rio Grande do Norte para outras regiões, é mais um pedacinho do nosso sonho se realizando”, Marcella Kanner, diretora de comunicação do Instituto Riachuelo e Head de comunicação corporativa e marca da Riachuelo.

Para realizar toda a ação, a SAS Brasil conta com 200 voluntários e uma estrutura itinerante de três Unidades Móveis de Saúde, carretas equipadas com consultórios especializados para procedimentos odontológicos, clínicos e até pequenas cirurgias ginecológicas e dermatológicas. Para crianças, as ações serão pelos projetos VerMagia, para atendimento oftalmológico e doação de óculos e no Sorrisaria, que oferece atendimento odontológico e educação em saúde bucal. Para adultos, diagnóstico para diabetes, exames e até cirurgias para a retirada de lesões precursoras de câncer de pele e de colo de útero.

“A 10ª Expedição Sertões é uma edição histórica e muito importante para a SAS Brasil. Em 2013, éramos apenas 8 amigos, duas caminhonetes e um enorme sonho de transformar o acesso à saúde especializada no Brasil e nem poderíamos imaginar que uma década depois teríamos essa dimensão e impacto.” diz a médica Adriana Mallet, uma das fundadoras e CEO da SAS Brasil.

A dimensão social dos Sertões conta com o apoio de embaixadores, pilotos e patrocinadores que poderão apoiar a organização com recursos financeiros ou logísticos que vão contribuir para transformar milhares de pessoas que moram nas cidades da rota.

Confira no site https://www.sasbrasil.org.br/sertoes/ o roteiro por dia da 30ª edição do Rally dos Sertões.

Para doar e/ou saber mais sobre a SAS Brasil, acesse. https://sasbrasil.org.br/