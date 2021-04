Sérgio Marone assina contrato com SBT e Discovery Home & Health para apresentar o reality de culinária “Mestres da Sabotagem”

Ator e apresentador com 18 anos de carreira, 8 filmes no Cinema, mais de 15 novelas e séries na TV e 5 peças de Teatro , se joga definitivamente para a carreira de apresentador

Ator e apresentador Sérgio Marone assina contrato com o SBT e Discovery Home & Health para apresentar a competição de culinária “Mestres da Sabotagem”. “O programa está sendo a realização de um sonho. Me senti abraçado pela produção e técnica, estou há duas semanas acompanhando tudo de perto, está sendo lindo de ver a dedicação de todos na concepção de um formato grandioso como esse. Em tempos delicados como agora, fico muito feliz de poder estar levando diversão pra dentro da casa de milhões de brasileiros, que acompanham o SBT e o Discovery Home & Health, isso também é importante num momento como esse”, afirma Marone.

Sérgio Marone e Fernando Pelegio – Diretor Artístico do SBT. Foto: Lourival Ribeiro/SBT

Com formato da Discovery Networks, que já possui 15 temporadas produzidas nos Estados Unidos, o programa é uma competição gastronômica de tirar o fôlego que vai revelar quem são os verdadeiros Mestres da Sabotagem. A cada programa serão 4 chefs de cozinha disputando um prêmio de até 25 mil reais. Os competidores irão batalhar em 3 provas eliminatórias e só um deles sairá de lá com o dinheiro no bolso. Aliás, com o que sobrar dele. Durante a competição acontecem diversos leilões de produtos e ingredientes bem inusitados e quem der o maior lance vai poder sabotar um concorrente. Ao fim de cada prova, o chef jurado faz a avaliação dos pratos e elege o pior, sem ter ideia do que aconteceu na cozinha. No final, o vencedor sairá com o saldo em dinheiro que ele guardou e o título de Mestre da Sabotagem.