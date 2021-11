Sergio Guizé apresenta álbum “À Deriva”

Concebido na pandemia, novo trabalho solo aborda muita poesia e o íntimo do artista

Mais uma vez, Sergio Guizé se mostra como um artista multifacetado com o lançamento de seu novo álbum, “À Deriva”. A partir de agora o público poderá mergulhar no universo do cantor que apresenta um projeto com lindas homenagens e referências. Escute agora.

O vocalista e guitarrista da banda Tio Che, que também brilha na segunda temporada da série Verdades Secretas 2, agora apresenta todo o seu talento para composição e sua pluralidade artística em um projeto solo com dez canções e muitas participações importantes.

“Foi mágico. Tudo aconteceu de uma maneira muito espontânea e natural. Estou extremamente feliz com o resultado, pois esse trabalho conta um pouco mais de mim como artista”, afirma Guizé que homenageou compositores como Cartola, Sergio Godinho (Portugal), Belchior e Secos e Molhados.

Com produção da Zulim Sounds, o álbum foi dividido em duas partes, e as primeiras cinco faixas já disponíveis nas plataformas são: “À Deriva”, “Desligar”, “Um Pouco Mais de Mim”, “Palo Seco” e “Contra o Vento”.

Os músicos Jorge Bittar (Surf Sessions), Renato Azambuja (Surf Sessions), André Gieswein (Tio Che), Paulo Verissimo (Distintos Filhos), Kiko Peres (Natiruts), Deniel Moraes, Robenita e Loyd (Back vocals), Diego Basanelli (violão) e Salvador Guizé (piano) são os grandes nomes que fazem parte desse projeto que o artista considera como “música para o mundo”.