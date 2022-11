“Serão quatro dias com apresentação de muito conteúdo que irá ampliar nossa  visão sobre o que está por vir”, afirma  o sócio-fundador da MetaMundi, Byron Mendes

Primeiro dia do Rio Innovation Week encanta o público com palestras sobre o metaverso



O espaço MetaMundi Xperience foi um dos destaques do primeiro dia do Rio Innovation Week 2022, que começou nesta terça-feira (8), no Pier Mauá. Promovido pela MetaMundi, agência multisserviços que cria pontes arquitetônicas, artísticas e experienciais entre marcas e o Metaverso, o espaço reuniu grandes nomes do setor para debater a integração entre arte, marketing e arquitetura com o metaverso, além de apresentar cases de sucesso, como da marca Reserva.

Rio Innovation Week encanta o público

Na área das artes, o debate aconteceu com a participação do artista plástico e consultor de tecnologias criativas WeSense, Clelio de Paula; o fundador da Metamarkets, Thiago Yaak; e o CEO da Metaverse Agency, Byron Mendes. Alinhados em suas visões e perspectivas futuras, os palestrantes falaram sobre as mudanças nas formas de fruição de produtos e serviços e na forma de se relacionar com as pessoas, marcas e instituições. Segundo os especialistas, são esperadas grandes mudanças para os próximos dez anos em todos os processos do cotidiano da nossa sociedade, principalmente no mercado de artes, com todo um arcabouço criativo que possibilitará a integração de novas artes com outros setores como a indústria de videogames e de cinema, por exemplo.

Para Byron Mendes, co-fundadores da MetaMundi, o metaverso é o futuro! “Participamos da primeira edição do Rio Innovation Week, em janeiro deste ano, e percebemos uma procura muito grande para conhecer as possibilidades que o Metaverso proporciona. Acreditamos que com cada vez mais empresas buscando se estabelecer no ambiente virtual, seu impacto irá muito além dos limites da internet”, declara.

Artista plástico e consultor de tecnologias criativas WeSense, Clelio de Paula

Na área da arquitetura, os debatedores Fabio Ema, sócio-fundador MetaMundi e designer de ambientes no metaverso; Gabriel Magalhães e Aline Viana, da Meta Arquiteto, abordaram as formas de concepção e idealização de cada projeto. Em uma percepção geral, os palestrantes concordaram que o processo de arquitetura no metaverso é similar ao da vida real em todas as etapas, apesar de alguns quesitos novos que surgiram com esse novo universo. O grande benefício é a inexistência de barreiras físicas para a execução dos projetos.

Outras palestras também tiveram espaço no palco do MetaMundi Xperience. E o que todas trouxeram em comum foi a certeza de que estamos diante de um futuro com infinitas possibilidades em todas as áreas e que, neste processo de transformação, o envolvimento das comunidades é a peça-chave para o sucesso.

Byron Mendes, co-fundadores da MetaMundi

Todas as palestras do espaço Metamundo estão sendo transmitidas pelo Metaverso da agência de comunicação Latam Intersect PR. Confira a programação e entre neste link.