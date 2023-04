“Sempre acreditei”, declara MC Liro sobre sucesso da música de abertura em “Vai na fé”

Compositor da música tema da atual novela das sete tem história comovente e comemora sucesso da faixa e parceria com Negra Li

“Fui falar com Deus, ele respondeu: Vai na fé que um dia ‘cê vai conseguir’ (…)”. Esse é apenas um trecho da canção “Vai na fé”, composta por MC Liro há mais de um ano e que ganhou grande repercussão após virar tema da novela das sete “Vai na fé”, em uma nova versão com a cantora Negra Li.

O artista revela como foi feito o convite da rede Globo. “Eu nunca imaginei receber esse convite, e um dia quando falaram que o nome da novela seria ‘Vai na fé’ eu fui saber que a autora me seguia. Em sequência a produção musical da globo entrou em contato comigo e me falou da ideia. E eu super aceitei, né?”, descontrai.

Mc Liro conta ainda como foi ver a sua canção ganhar uma nova versão com participação da cantora Negra Li, já consagrada no gênero. “Gravar com a Negra Li foi uma honra, ainda não a conhecia pessoalmente e ela é uma mulher incrível”, elogia.

Uma história de fé e superação

A fé, tema da faixa de Mc Liro, sempre esteve presente em sua vida, mesmo quando as coisas não eram tão fáceis para o artista. “Eu canto há três anos, já passei por muita coisa complicada e tudo fez com que eu chegasse aqui mais forte e blindado. Deus é o dono do lugar. Cresci vendendo pano de prato, já passei em abrigo, fundação casa, já fui jogador de futebol, trampei em quiosque, restaurante e sou cantor. Seu passado não define quem você vai ser”, enfatiza.

O cantor não esconde que acredita e segue a Deus. “Eu falo de Deus nas letras e resolvi me dar melhor com ele pra sair o melhor dele pra vocês. Pois quem me dá o talento e criatividade pra compor é Deus”, afirma.

Ao ser questionado sobre o sucesso da faixa, ele afirma que de alguma forma, sempre acreditou. “Sempre acreditei muito e graças a Deus foi muito mais do que eu imaginei”, vibra.