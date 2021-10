’Semana Design Campinas’ chega em sua 3ª edição com grandes novidades do conceito de morar

Após o adiamento devido a Pandemia, o festival ocorrerá entre os dias 20 e 29 de Outubro com palestras, talks e exposições de renomadas marcas e profissionais

Entre os dias 20 e 29 deste mês, acontecerá a “Semana Design Campinas”, após a pausa em 2020 devido a Pandemia. Em sua terceira edição, o festival promoverá conteúdo para arquitetos, designers de interiores e outros profissionais do setor, com palestras, talks, exposições e debates por toda a cidade.

Com o apoio institucional do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) e patrocínio das marcas Deca e Ornare, o foco principal, este ano, será a importância do morar bem, em um ambiente aconchegante e que seja o perfil dos moradores.

De acordo com o organizador e curador do evento, Lenine Faria, a Pandemia foi um grande aprendizado, principalmente para os profissionais da área, por participarem ativamente da cura: “Aprendemos que nosso setor é indispensável e que sem uma boa casa, ninguém vive! O que muitas vezes foi encarado pelos clientes como dispensável, ganhou ares de urgência. O olhar dos profissionais foi tão requisitado quanto dos médicos, afinal, eles também participaram de uma parte essencial desse processo de cura”, conta Faria.

Lenine Faria

Ainda segundo ele, o festival acontecerá com todos os cuidados necessários para manutenção da saúde, reunindo um seleto grupo de participantes já na abertura, que ocorrerá no dia 20, no Hotel Radisson Red. O evento “Design Open Day” contará com duas palestras relacionadas ao panorama atual do design, apresentadas pelo renomado designer gaúcho, Guilherme Wentz, que comandará um debate sobre a forma purista e desacelerada de nos relacionarmos com os objetos e os espaços em que vivemos. E com a diretora da Órnare, marca referência em mobiliários, Esther Schattan, contando sobre as tendencias apresentadas no Salone del Mobile 2021, maior evento do segmento no mundo, realizado em Milão, na Itália, que ocorreu em Setembro.

Murilo Learte

Ana Cristina Schneider

Nas edições anteriores — duas em 2018 e em 2019 — a Semana contou com mais de 40 eventos de conteúdo simultâneos, com a presença de aproximadamente 3.000 arquitetos, designers de interiores, decoradores e estudantes de toda a região. A terceira edição da Semana Design Campinas tem apoio institucional do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB). Os patrocinadores Master são as marcas Deca e Ornare.

O guia completo sobre o evento e as inscrições poderão ser acessadas no site semanadesign.com.br.