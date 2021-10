Em sua 3ª edição, Semana Design Campinas 2021 discute os novos conceitos de moradia

Com a sua edição adiada por causa da Pandemia, a terceira edição ocorrerá entre os dias 20 e 29 de Outubro, com evento de lançamento no primeiro dia, no Hotel Radisson Red, em Campinas

Começa no próximo dia 20 — e se estende até o dia 29 —, uma das semanas mais importantes para os profissionais de design e arquitetura do interior paulista: “Semana de Design Campinas”. O evento reúne arquitetos, designers de interiores, entusiastas e estudantes destas áreas para refletir, experimentar e conhecer o que há de mais moderno e inovador no mercado do segmento.

O evento reúne arquitetos, designers de interiores, entusiastas e estudantes destas áreas para refletir, experimentar e conhecer o que há de mais moderno e inovador no mercado do segmento

O tema principal do evento, este ano, será discutir os novos conceitos do morar. De acordo com o organizador e curador do evento, o publicitário Lenine Faria, a escolha do tema foi devido a uma percepção que a Pandemia trouxe: “Aprendemos que nosso setor é indispensável e que sem uma boa casa, ninguém vive! O que muitas vezes foi encarado pelos clientes como dispensável, ganhou ares de urgência”, conta.

Lenine Faria

Com o patrocínio das marcas Deca e Ornare, serão diversos eventos espalhados por Campinas durante os dez dias de festival. Os melhores profissionais do segmento promoverão palestras, lançamento de diversos produtos, bate papos com temas emergentes do design, exposições, entre outros eventos, que permitirão conexões entre mais de vinte grandes marcas e os principais profissionais do setor. Depois, nas lojas QGs, os espaços-conceito, será onde cada uma das marcas mostrará a identidade do seu design.

Para abrir a grande semana, no dia 20, acontecerá o “Design Open Day”, à partir das 16h no Hotel Radisson Red, com um talk super especial com dois dos melhores profissionais do segmento: o designer gaúcho, Guilherme Wentz trazendo como tema “Um outro olhar sobre morar”, discutindo a respeito da sua forma purista e desacelerada de nos relacionarmos com os objetos e os espaços em que vivemos; e a sócia-diretora da Órnare, marca renomada em mobiliário, Esther Schattan com o tema “Tendências de Milão”, trazendo as novidades vistas no Salone del Mobile 2021, maior evento do segmento no mundo, que ocorreu em Setembro na cidade italiana. O evento será gratuito, porém somente poderá entrar com convite.

Rica Lima

Alessandra Delgado

Jayme Vargas

O festival acontecerá seguindo todos os protocolos para garantir que a semana seja um sucesso com saúde e conhecimento. O guia completo sobre o festival e as inscrições podem ser feitas pelo site semanadesign.com.br.