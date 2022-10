Semana de Arte Moderna recebe homenagem na Semana Design Campinas 2022

Evento retorna, este ano, com os talks, palestras e exposições presenciais para os profissionais e estudantes das áreas de arquitetura, design de interiores e construção civil

A Semana Design Campinas 2022, que acontece entre 20 e 28 de outubro, homenageará o centenário da Semana de Arte Moderna, um dos momentos mais importantes para a cultura nacional. O evento de 1922 foi um marco e causou impacto na literatura, artes plásticas e, também, na arquitetura.

Semana Design Campinas 2022 acontece entre 20 e 28 de outubro

Para o organizador e curador do evento, Lenine Faria, “o design reflete os costumes, o povo, a política e a sua época, mas ecoa depois de muito tempo e deixa sua marca. Portanto, uma sociedade (e o design) é a soma de tudo aquilo que nos desafia e nos questiona. Daí a importância de sempre estarmos juntos, conversando sobre o nosso tempo. Hoje, cem anos depois, celebramos aquela Semana de 1922, porque, sem ela, certamente, não estaríamos aqui”, conclui.

A Semana Design Campinas será aberta pelo evento Design Open Day, no dia 20 de outubro, no Hotel Radisson Red, e contará com a presença de duas personalidades do segmento, com apoio master das marcas Ornare e Neolith.

Lissa Carmona, considerada embaixadora do design brasileiro no mundo, é sócia da marca ETEL e idealizadora da Casa Zalszupin, em São Paulo. Sua marca atua em 10 países, com galerias em São Paulo, Milão e Houston. Na palestra “Zalszupin e a redescoberta do Brasil através do design”, irá homenagear o modernismo.

Vivian Coser, arquiteta e designer, palestrará sobre a “Arquitetura da Felicidade”

Vivian Coser, arquiteta e designer, palestrará sobre a “Arquitetura da Felicidade”. Engajada em questões acerca da sustentabilidade, utiliza a biofilia aliada à tecnologia em suas criações. Como embaixadora do Instituto Terra, Vivian Coser assumiu o compromisso de compensar carbono no país, implementando o plantio de sete árvores a cada novo projeto.

Vivian possui um trabalho sólido como designer e é uma das designers da Ornare, marca de mobiliário sob medida de alto padrão.

Entre as palestras oferecidas pelas marcas aos profissionais estão a da arquiteta e designer Ana Helena Ferrari, na Casa Marcello Campos, sobre “Recursos materiais e imateriais do design brasileiro”. Ela abordará as riquezas brasileiras e como reinterpreta os materiais naturais, incorporando-os ao cotidiano.

Inscrições

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As inscrições para as palestras oficiais podem ser feitas pelo site semanadesign.com.br ou, no caso dos eventos independentes, através das lojas que sediarão os eventos. Todos necessitam de inscrição prévia.

Alguns serão gratuitos e outros fechados para convidados. Toda a programação pode ser acompanhada no Guia Oficial da Semana Design, que já está disponível para download no site do evento, e pelas redes sociais: instagram.com/semanadesign ou facebook.com/semanadesignoficial

Serviço

Semana Design Campinas 2022

De 20 a 28 de outubro

Eventos nas principais lojas do segmento da cidade.

Informações sobre palestras, eventos e inscrições da Semana Design

Campinas pelo site: www.semanadesign.com.br