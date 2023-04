Sem Fake News: Mais brasileiros buscam informações sobre seus direitos, mostra plataforma

Para fugir de notícias falsas, população recorre a sites informativos sobre temas jurídicos

A busca por informações de credibilidade passou a ser uma preocupação constante da população brasileira nos últimos anos. Um dos principais motivos é a grande disseminação de notícias falsas, que estão presentes no cotidiano do brasileiro. De acordo com uma pesquisa financiada pelo Google, realizada em julho do ano passado, quatro em cada dez brasileiros afirmam receber fake News diariamente.

A desinformação que alcança diferentes assuntos faz também que mais pessoas reforcem suas buscas por conteúdo com credibilidade. Tanto que a mesma pesquisa mostra que 66% dos brasileiros têm o costume de checar a fonte das postagens que recebem.

Este maior interesse brasileiro por informações de credibilidade tem sido percebido por empresas que prestam serviços jurídicos. De acordo com Christian Nielsen, advogado e CEO da Rigthstars, plataforma que conecta pessoas e empresas a serviços jurídicos, a audiência da parte informativa do site da empresa cresceu 60% nos últimos seis meses.

“O resultado mostra que mais pessoas estão buscando informações on-line e confiáveis sobre os seus direitos e os caminhos corretos de como resolver as questões jurídicas”, analisa Nielsen. No site da plataforma jurídica, há uma série de textos informativos sobre diferentes assuntos da área, como o direito do consumidor, trabalhista, familiar e imobiliário.

“Acreditamos que informação é poder e para fortalecer nossa autoridade online, queremos ajudar o público a agir em diferentes situações. Não podemos ficar reféns de boatos sobre algo tão sério quanto os nossos direitos”, completa o CEO da Rightstars. A plataforma comemora a média mensal de 25 mil visitas e espera dobrar esse número neste segundo trimestre de 2023.