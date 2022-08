Segurança do Rock in Rio Brasil 2022 terá cão-robô e cerca de dois mil vigilantes especializados e vai transformar a Cidade do Rock no local mais seguro do Brasil

A SegurPro Fornecedora Oficial, desenvolveu um plano completo de segurança para atender ao Rock in Rio

As mais modernas tecnologias em segurança do mercado estarão presentes no Rock in Rio Brasil, que promete ser a maior e melhor edição de todos os tempos. Entre os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro, o Parque Olímpico será palco de 250 shows ao longo de 500 horas de experiência para mais de 700 mil pessoas.

Milhares de pessoas se encontrarão em um dos locais mais seguros do Brasil

Para este ano, a SegurPro Fornecedora Oficial, desenvolveu um plano completo de segurança para atender ao Rock in Rio que irá contar com um cão-robô, cerca de dois mil vigilantes especialistas em atuação em grandes eventos e 25 condutores para os cães treinados.

O festival contará ainda com 130 câmeras de segurança (entre dome [câmeras que possuem zoom óptico e se movimentam por 360º], fixa e fish eye), duas câmeras noturnas, uma câmera térmica, dois radares perimetrais, dois drones automatizados, 30 bodycams e software de reconhecimento facial — tudo isso fará parte do monitoramento montado de forma exclusiva no Centro de Controle Operacional (CCO), dentro do evento, e será parte do esquema de segurança durante todos os sete dias na Cidade do Rock.

As mais modernas tecnologias em segurança do mercado estarão presentes no Rock in Rio Brasil

“Somos responsáveis pela segurança do Rock in Rio Brasil desde 2011 e todos esses anos de experiência nos permitiram aprendizados substanciais para a execução cada vez mais exemplar do festival. Há mais de 10 anos unimos nosso know-how, enquanto companhia global do setor, com os aprendizados adquiridos ano após ano cobrindo o evento. Nesta edição, iremos oferecer uma solução inteligente, que une a melhor tecnologia do mercado à uma equipe especializada em grandes eventos, capacitada para fazer do Rock in Rio Brasil um festival memorável como ele já é”, afirma Paulo Armário, gerente Global Risk Services da SegurPro.

O Parque Olímpico será palco de 250 shows ao longo de 500 horas de experiência para mais de 700 mil pessoas

Saiba mais sobre sobre o cão-robô

Após compor a equipe de segurança que atuou no Mutua Madrid Open e Rock in Rio Lisboa, ambos em 2022, o Yellow vem ao Brasil para somar à equipe operacional da SegurPro. Munido de dispositivos tecnológicos, o cão-robô utilizará tecnologia 5G para coletar dados do ambiente, como temperatura anormal (detecção de incêndio), detectar eventos suspeitos e se expor a ele – se necessário, evitando o risco à vida humana, e outros tipos de situações que podem impactar a segurança do evento. O Yellow fará reporte em tempo real de todas as informações coletadas aos agentes de monitoramento presentes no Centro de Controle Operacional da SegurPro na Cidade do Rock.