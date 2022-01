Segundo ranking global, Negroni é o drink mais consumido no mundo

O Negroni, clássico drink italiano que não existe sem Campari, conquistou o primeiro lugar no ranking do Drinks International 2022

O Grupo Campari começa o ano de 2022 com o pé direito: o Negroni, icônico coquetel que não existe sem Campari, conquistou o posto de bebida mais consumida no mundo de acordo com o Drinks International Brands Report, 2022, da DI (Drinks Internacional). Ainda segundo a pesquisa, feita em bares do mundo, Campari é o primeiro produto a ser lembrado como ingrediente deste clássico.

O Negroni, um dos coquetéis mais famosos do globo, foi criado em 1919 pelo conde Camilo Negroni, que adicionou ao seu Americano, o gim no lugar da água com gás. O drink italiano, além de possuir muita classe e estilo, leva o nome do conde em sua homenagem.

O drink é caracterizado por ser versátil e criativo, proporcionando inúmeras possibilidades de criações de novas versões. Ele é protagonista em inúmeras iniciativas do Grupo Campari, como a Negroni Week, que há nove anos promove uma semana em homenagem ao drink e permite que os seus amantes experimentem releituras do clássico nos principais bares do mundo.

Além da conquista do Negroni como o drink número 1, o Grupo Campari celebrou outras conquistas no portfólio em 2021: Aperol Spritz, o queridinho do verão, ganhou o posto de 6º drink mais consumido no mundo. Aplleton está entre os Runs mais vendidos, Cinzano é 4º Vermuth mais consumido no mundo e Wild Turkey também figura no ranking. Marcas como Wild Turkey, Bisquit, Espolon, Montelobos, Ancho Reyes e Cynar, também figuram no ranking.

Como preparar o clássico Negroni:

30ml. Campari

30ml. Vermute vermelho doce (Campari recomenda o 1757 Vermouth di Torino)

30ml. Gin (Campari recomenda BULLDOG Gin)

Instruções da receita:

Despeje todos os ingredientes diretamente em um copo baixo cheio de gelo

Mexa suavemente

Enfeite com uma fatia de laranja

Segundo a Drinks International, o Negroni também está listado pelo 7º ano consecutivo como o 2º coquetel clássico mais vendido em todo o mundo. E ainda, de acordo com a IBA (International Bartender Association), Campari é a primeira marca a ser listada como ingrediente, fator que a torna o verdadeiro coração vermelho de Negroni.