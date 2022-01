SBT NEWS lança programa de turismo com apresentação de Renata Cordeiro

“De Malas Prontas” é o primeiro produto de uma parceria inédita para exibição de vídeos produzidos por jornalistas que estão migrando conteúdo para o universo digita

O SBT NEWS, portal de notícias do jornalismo do SBT e maior canal de notícias do Youtube no Brasil, traz uma novidade essa semana para a grade do canal e lança o programa “De Malas Prontas”. Com apresentação de Renata Cordeiro, o programa será o carro-chefe da nova playlist de turismo do canal.

As pautas já mostram a retomada do turismo com os cuidados e protocolos necessários com a pandemia da Covid 19. A partir desta sexta-feira, dia 14/01, às 10h, Renata leva o internauta numa viagem por lugares paradisíacos e cheios de cultura, apresentando vídeos produzidos por jornalistas que vivem no Brasil e no exterior.

O programa de estreia traz dois destinos turísticos do verão no Brasil. A repórter Mirella Bergamo mostra como conhecer Ilhabela de caiaque e canoa Havaiana e Claudia Almeida visita Arraial do Cabo, o caribe brasileiro. Da Europa, Ana Paula Cardoso passeia por Paris para revelar a Torre Eiffel vista de diferentes ângulos e Adriana Levis vai a Tarragona, nos arredores de Barcelona, mostrar as ruínas do império romano, datadas do século 2 Antes de Cristo.

“De malas prontas” traz ainda informações como indicação de preços dos passeios, gastos com transporte, hospedagem e muito mais informação para ajudar o público a decidir suas próximas viagens e apresentar as atrações turísticas pelo olhar diferenciado dos jornalistas que participam do programa.

De Malas Prontas – Programa de estreia

Renata Cordeiro tem 27 anos de carreira e se destacou na apresentação de programas esportivos no Sportv, Record e Fox Sports. Atualmente, mora em Portugal e, além de apresentar o programa, vai produzir vídeos sobre o país e falar um pouco dos seus hábitos e costumes.

Adriana Levis foi repórter da Rede Brasil antes de se radicar em Barcelona. Ela criou o quadro “Holla Espanha”, com dicas de viagens e passeios turísticos pela Espanha e pelo Mediterrâneo.

Ana Paula Cardoso se mudou para Paris como correspondente do Caderno Ela, do Jornal O Globo e decidiu ficar por lá. Criou o blog Crônicas de Paris em que fala sobre curiosidades da vida parisiense, mostra lugares pouco conhecidos pelos turistas e imprime uma visão bem particular sobre a capital dos franceses. O quadro “Crônicas de Paris” segue a mesma linha e traz imagens reveladoras da cidade.

Mirella Bergamo carrega uma história de 15 anos como repórter e apresentadora de TV. Mas decidiu dar uma guinada na carreira e se dedicar à produção digital. Criou o quadro “Mi Leva”, exclusivamente para o projeto SBT News, e vai mostrar os destinos turísticos do litoral e interior de São Paulo.

Claudia Almeida também fez carreira como repórter e apresentadora de emissoras afiliadas da TV Globo e para o projeto SBT News criou o quadro “Na pegada da Cacau” com informações sobre o turismo ecológico e cultural no litoral brasileiro.