SBT News atinge 10 milhões de espectadores na cobertura das Eleições 2022

Investimento em multiprogramação sintetiza a integração da emissora em estratégias multiplataforma

Um bom exemplo da aposta do SBT com uma experiência de multiprogramação é o canal SBT News no YouTube e nas mídias digitais em geral.

Foi dessa forma que a emissora atingiu, no último domingo (2), mais de dez milhões de pessoas, que assistiram à cobertura das eleições. Isso gerou 69.483.854 impressões*, levando em consideração o Youtube e Twitter, além do TikTok que obteve nove milhões de impressões em sua primeira experiência.

Durante a cobertura do primeiro turno das eleições, foram mais de 15 horas ininterruptas no digital, ao vivo, levando informações, as falas dos candidatos e os resultados das apurações em _real time_ para todas as capitais brasileiras e o Distrito Federal.



Rodrigo Hornhardt

“O SBT News vira uma alternativa para o espectador do SBT acompanhar todos os detalhes de um dia tão importante como o da eleição. Centenas de jornalistas de nossas redações integradas trazem a credibilidade do jornalismo do SBT, já atestada pela pesquisa Reuters/Oxford, para o eleitor”, diz o gerente de integração e planejamento de jornalismo do SBT, Rodrigo Hornhardt.

Essa multiprogramação também aconteceu nos debates eleitorais do primeiro turno, “Em nossa transmissão, trouxemos ao espectador os bastidores dos eventos, as análises e a repercussão sobre o debate em si e conseguimos oferecer uma boa opção aos jovens que nos acompanham nas redes sociais”, acrescenta Rodrigo Hornhardt.

No dia da votação o SBT preparou uma extensa cobertura jornalística das eleições com flashes ao vivo na TV aberta durante toda a programação e uma atração especial, comandada por Marcelo Torres, para a exibição de um balanço dos resultados das eleições no final da noite.

A cobertura no SBT News teve início logo após a abertura das seções, mostrando a chegada dos primeiros eleitores e dos próprios candidatos. A votação de brasileiros que vivem no exterior também foi pauta na programação, com a participação ao vivo dos correspondentes Sérgio Utsch, em Londres, no Reino Unido, e Patrícia Vasconcellos, em Washington, nos Estados Unidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Marcelo Torres

Audiência SBT News durante o período de votação (2/10):

– 69,48 milhões de impressões

– 10,65 milhões de visualizações

– 311,9k de engajamentos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Audiência SBT News durante os Debates:

– 36,5 milhões de impressões

– 1,5 milhões de visualizações

– 91,4k de engajamento

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fontes: Youtube Analytics, Tik Tok Analytics e Twitter Analytics – 03/10/2022

Fonte: Kantar IBOPE Media – Instar Analytics – Dados Domiciliares e Individuais – (Rat%, Adh%, Shr% e Rch%) – GSP, GRJ, DFE e POA – Extrapoladas para todo o Estado conforme atlas de Cobertura 2021– Debate Governador– 17/09/22 / YouTube analytics 17/09/22.