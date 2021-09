SBT Games comemora 2 anos com novidades

A plataforma voltada para o mundo dos games está com novo formato, conteúdos exclusivos, novos streamers e muito mais

No último sábado (11), o SBT Games completou 2 anos de história e agora chega em sua nova fase com muitas novidades. A plataforma vertical que contém lives, gameplays, campeonatos, notícias sobre o mundo dos games e eSports está presente em todas as redes sociais como Twitch, Youtube, Facebook, Instagram, Tik Tok, e Twitter.



O SBT Games se fortalece cada vez mais pelo reconhecimento do público. São mais de 130 mil seguidores na Twitch e 254 mil inscritos no Youtube, com quase sete milhões de visualizações.

A plataforma vem passando por mais uma fase. Com um time de peso, streamers diversificados, novas parcerias, grandiosos campeonatos e sete quadros com conteúdos exclusivos. É o que alega o diretor do SBT Games, Willian Pesenti. “O SBT GAMES vem sendo feito por um time apaixonado por jogos de diferentes gerações, isso só vem aumentando o nosso XP. Agradeço muito a todos que acompanham e trabalham para termos mais uma plataforma e falarmos da nossa paixão, GAMES!”, diz.

Para celebrar dois anos de muito sucesso e credibilidade, confira algumas novidades: