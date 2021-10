Primeiro torneio feminino do SBT Games tem recorde de audiência

O campeonato foi realizado entre os dias 20 e 26 de setembro

Nesta sexta-feira, 1º, a equipe do SBT Games divulgou que uma transmissão recebeu recorde de audiência. O “All Stars de Valorant”, primeiro campeonato feminino da plataforma, obteve mais de 547 mil visualizações ao vivo.

O campeonato aconteceu na última semana de setembro e foi transmitido no canal da Twitch do SBT Games. Contando com patrocínio do PicPay, o All Stars de Valorant ficou marcado como primeiro torneio feminino do programa de jogos da emissora.

Foram sete dias de competição e o campeonato resultou no maior pico de espectadores únicos de todas as lives do canal, com mais de 9,2 mil espectadores e mais de 547 mil visualizações ao vivo, de acordo com os índices da Twitch Analytics.

A média de espectadores na decisão do All Stars de Valorant foi de 4710. Índice 1600% superior à média registrada entre os dias 13 e 19 de setembro. As visualizações ao vivo também dispararam. A final do primeiro torneio feminino do SBT Games alcançou 419.419 e obteve um acréscimo de 351% no mesmo período.



Os dados revelaram que, considerando os minutos assistidos, o crescimento foi de 86% no comparativo entre a semana anterior ao torneio e a grande final, quando registrou 2.091.403 de minutos visualizados.

Esses números são resultados de dois anos de história do SBT Games, que completou aniversário no dia 11 de setembro. O público pode esperar muitas novidades incríveis do canal pela frente. A plataforma vertical que contém lives, gameplays, campeonatos, notícias sobre o mundo dos games e eSports está presente em todas as redes sociais como Twitch, Youtube, Facebook, Instagram, Tik Tok, e Twitter.