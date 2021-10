O ‘Picapau Amarelo’ no SBT

Novo episódio no canal da TV ZYN e os bastidores com Aline Serrano no canal do “Programa Câmeras Escondidas”

Atendendo a pedidos do público, depois do grande sucesso de “O Picapau Amarelo” no “Programa Silvio Santos”, o making of chega para revelar toda produção e bastidor. O especial da turma de “O Picapau Amarelo” é uma homenagem ao Dia das Crianças e ocorre nesta quarta-feira (13), às 11h, no canal do “Programa Câmeras Escondidas” do Youtube. A apresentadora Aline Serrano mostra o cenário, figurino, caracterização dos personagens e diversas outras curiosidades.

E as novidades não param por aí! Na quinta-feira (14), um episódio inédito de “O Picapau Amarelo” no canal da TV ZYN do Youtube, às 19h. E às 20h tem vídeo das cenas dos bastidores, também no canal da TV ZYN, só que dessa vez comandado pela personagem Narizinho (Marianna Santos), que conversa com toda turma do Sítio gravando com câmera estilo selfie.





Em “O Picapau Amarelo”, crianças de 4 a 7 anos, fãs da história de Monteiro Lobato, visitam o sítio montado especialmente para o programa, e vivenciam um dia de verdade no local. Baseado na obra de Monteiro Lobato, as crianças serão recepcionadas por Emília, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, Tia Nastácia, Visconde de Sabugosa e Marquês de Rabicó. Ao chegar no local, Rabicó tem uma bela indigestão e a turma do sítio terá a ajuda das crianças para descobrir o que está acontecendo.